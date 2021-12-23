В США одобрили таблетки Pfizer против коронавируса

Таблетки Paxlovid были одобрены для использования в чрезвычайной ситуации после клинических исследований, которые подтвердили, что они на 88% уменьшают шанс госпитализации и смерти в группах риска.

Pfizer сообщили, что таблетки должны быть эффективны и после мутаций, которые характерны для омикрон-штамма коронавируса.

"То, что мы решили сегодня, подтверждает силу науки и американских инноваций и находчивости", - сообщил президент США Джо Байден, пообещав издать закон, который поможет Pfizer резко повысить объемы производства.

США заказали 10 миллионов доз еще до одобрения этого медикамента, на сумму в 5,3 миллиарда долларов. Первые 265 000 доз будут получены в январе, а остальные - до конца лета, сообщил репортерам по телефону координатор Белого дома Джефф Зинтс.

FDA подчеркнули, что это лекарство дополнит, а не заменит вакцины, которые все еще являются главным инструментом против коронавируса.

Лекарство Pfizer - ингибитор протеазы и блокирует механизм размножения вируса.

Это значит, что лекарство будет эффективно только на начальной стадии болезни. Когда Covid-19 принял тяжелую форму, вирус в основном уже перестает размножаться, а пациент страдает от чрезмерной имунной реакции.

Европейское агентство лекарственных средств (ECDC) 16 декабря утвердила Paxlovid для использования в чрезвычайной ситуации в странах-членах ЕС.