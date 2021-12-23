Clean R прекратит убирать тротуары в Риге: думе советуют подумать над эффективностью

В то же время на предприятии подчеркивают, что в соответствии с условиями договора Clean R продолжит обслуживать 5% тротуаров Риги, находящихся в ведении предприятия, как во время праздников, так и в первые пять дней января и обеспечивать, чтобы хотя бы в этой небольшой части Риги передвижение жителей было максимально комфортным.

Предприятие также призывает Рижскую думу оценить существующий порядок по уборке тротуаров и прилегающих территорий в Риге и оценить необходимость изменений, которые сделают работу более эффективной для любого из поставщиков услуг.

"Желание не продолжать действие договора о содержании тротуаров в зимний период в Пардаугаве, Северной административной территории Риги и Латгальском предместье после 5 января 2022 года выразили обе стороны. В случае Clean R это связано с изменением стратегических приоритетов предприятия в следующем году. Принимая во внимание, что предприятие предоставляет услуги только на 5% территории Рижского самоуправления, ожидается, что на общее качество оказания услуг в городе это существенно не повлияет" - информирует Гунтарс Левицс, член правления Clean R.

Услуги будут по-прежнему предоставляться в региональных центрах

В то же время важно отметить, что Clean R продолжает оказывать услуги по уборке тротуаров и общественных территорий в Валмиере и Резекне; содержание тротуаров, улиц и общественных территорий в Юрмале и Тукумсе, а также содержание проезжей части улиц Лиепаи.