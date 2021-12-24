Пт, 24.12.2021
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У Светланы Крючковой парализовало половину лица

Советская и российская актриса Светлана Крючкова вот уже несколько лет борется с онкологией. Кроме того, 71-летняя артистка перенесла коронавирусную инфекцию после чего, у нее начались осложнения. У артистки парализовало одну сторону лица. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

"У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву "п". Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили", - призналась она в интервью калининградским журналистам портала "Комсомольская правда".

Восстановление было долгим и сопровождалось депрессией. Актриса лежала и не хотела даже есть. Была сильная слабость. Все это время рядом с Крючковой находился ее любимый кот.

В 2015 году после длительного обследования у актрисы обнаружили опухоль. Биопсия показала рак четвертой стадии. Светлана Николаевна призналась, что, когда у нее нашли опухоль, она первым делом переписала завещание, а потом выбрала платье для погребения.

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