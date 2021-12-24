Суд пока не запретил "Новому поколению" собираться

Церковь рассматривает действия Стуканса как прямую атаку на них, полагая, что это нападение является замаскированной местью за твердую позицию церкви, а именно защиту консервативных традиционных ценностей.

Ледяев сожалеет, что в Латвии сложилась такая ситуация. "Мы только что попали под сильное давление в России, где Генеральный прокурор России включил "Новое поколение" в список нежелательных организаций. Интересно, не сотрудничают ли генеральные прокуратуры России и Латвии", - заявил Ледяев, добавив, что еще недавно он представить себе не мог, что Генеральная прокуратура Латвии будет действовать в стиле России.

Он указывает, что Стуканс приложил к заявлению один из протоколов Государственной полиции, в котором говорится, что лидер и пастор "Нового поколения" Ледяев "критиковал правительство на русском языке".

Ледяев задается вопросом, в чем на самом деле обвиняют церковь: в том, что церковь использует русский язык на собраниях или в том, что на церковных собраниях критикуются решения главы правительства Кришьяниса Кариньша?

Он отмечает, что действия Стуканса также могут создать прецедент на уровне ЕС. Именно поэтому церковь уже обратилась за помощью к ведущим защитникам религиозной свободы и прав человека в США, Канаде и Евросоюзе.

Уже сообщалось, что Генеральный прокурор Юрис Стуканс подал в суд заявление о прекращении деятельности религиозной организации "Новое поколение".

Осуществленная прокуратурой проверка показала, что вопреки установленным нормативными актами требованиям по соблюдению социального дистанцирования и других мер рижская община "Нового поколения" проводила публичные мероприятия с участием большого количества людей не менее шести раз в 2021 году, несмотря на то, что за такие нарушения были наложены административные штрафы.

По мнению прокуратуры, проанализированные в ходе проверки материалы дают основания для возбуждения иска о прекращении деятельности религиозной организации по решению суда.

Как уже сообщалось, Закон о религиозных организациях гласит, что деятельность религиозной организации может быть прекращена на основании решения суда, если она противоречит Конституции и другим нормативным актам. Деятельность также может быть прекращена, если религиозная организация призывает людей к нарушению закона и своей деятельностью (проповедью) ставит под угрозу демократическое государственное устройство, общественный мир и порядок, а также здоровье и нравственность других лиц.

Закон о религиозных организациях гласит, что, принимая во внимание тяжесть и последствия нарушения, совершенного религиозной организацией, а также оценивая цели и деятельность религиозной организации в целом, суд может вынести предупреждение без прекращения деятельности религиозной организации.

Также сообщалось, что недавно Государственная полиция повторно констатировала несоблюдение эпидемиологических правил на религиозных мероприятиях, организованных "Новым поколением".

27 и 31 октября этого года полицейские Земгальского участка провели плановые проверки на территории религиозной организации в Риге, в Шампетерсе. Полиция установила, что 27 октября в акции принимали участие примерно 50 человек, а 31 октября их было приблизительно 150.

В этой связи в обоих случаях против организации были возбуждены административные дела. За несоблюдение эпидемиологических требований для юридического лица предусмотрен штраф до 5000 евро.

Полиция ранее неоднократно предупреждала представителей организации об ответственности за несоблюдение эпидемиологических правил, но организация продолжала их нарушать.

По нескольким возбужденным делам уже приняты решения.