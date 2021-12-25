Алсу пострадала на съемках клипа
Российская певица Алсу представила клип на песню "Я люблю тебя". Во время съемок знаменитость упала с лошади и получила серьезную травму. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Российская певица Алсу представила клип на песню "Я люблю тебя". Во время съемок знаменитость упала с лошади и получила серьезную травму. Об этом пишет "Комсомольская правда".
В клипе Алсу несколько трюков выполняла сама. Например, поездка верхом чуть не стоила ей здоровья. Во время съемок звезда упала с лошади. Она делала сложные элементы, а после выскочила из седла и опасно приземлилась на спину.
Травма, к счастью, оказалась не критичной, но боль в спине долго преследовала певицу. Алсу пришлось обратить к врачам.
"Буду пересматривать видео и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь", - отмечает Алсу.
Видео: Алсу - "Я люблю тебя"