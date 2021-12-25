Сб, 25.12.2021
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Алсу пострадала на съемках клипа

Алсу ФОТО: Скриншот с видео

Российская певица Алсу представила клип на песню "Я люблю тебя". Во время съемок знаменитость упала с лошади и получила серьезную травму. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В клипе Алсу несколько трюков выполняла сама. Например, поездка верхом чуть не стоила ей здоровья. Во время съемок звезда упала с лошади. Она делала сложные элементы, а после выскочила из седла и опасно приземлилась на спину.

Травма, к счастью, оказалась не критичной, но боль в спине долго преследовала певицу. Алсу пришлось обратить к врачам. 

"Буду пересматривать видео и напоминать себе никогда больше не садиться на лошадь", - отмечает Алсу.

Видео: Алсу - "Я люблю тебя"


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