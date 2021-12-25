"Джеймс Уэбб": запуск космического телескопа ознаменовал новую эру в изучении Вселенной

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За это время телескоп произведет более 300 критических операций, каждая из которых должна пройти идеально гладко. В противном случае "Джеймс Уэбб" не сможет выполнять свои функции - иначе работу практически придется начинать заново.

На смену "Хабблу"

Изначально новая обсерватория задумывалась как преемник знаменитого "Хаббла". Запущенный НАСА в 1990 году, этот космический телескоп произвел настоящую революцию в астрономии.

На основе данных его наблюдений написаны без преувеличения десятки тысяч научных статей. В числе этих работ, как уже было сказано, есть и открытия, удостоенные Нобелевской премии.

Однако эксперты отмечают еще одну важную деталь. Помимо бесчисленных академических регалий, несомненная заслуга "Хаббла" состоит в том, что он развернул науку лицом к обывателю, сделав астрономию интересной широкой публике.

Для людей, не получивших соответствующего образования или просто далеких от науки, линза телескопа почти магическим образом превращает непонятные (а потому скучные) математические формулы - в удивительной красоты изображения.

Завораживающие, запоминающиеся - именно они в конечном итоге формируют наши представления о том, как выглядит Вселенная.

Одна из самых известных таких фотографий - "Столпы творения", запечатлевшая гигантские скопления пыли и газа, где только начинают формироваться новые звезды. При помощи "Джеймса Уэбба" астрономы планируют вновь заглянуть в этот уголок Вселенной.

ФОТО: BBC

"Межзвездная пыль, из которых состоят "столпы", в инфракрасном диапазоне становится прозрачной, - объясняет доктор Хэммел. - Мы сможем посмотреть за них - сквозь них - и увидеть, что происходит внутри. Своими глазами заглянуть в небесные ясли, где рождаются звезды, и рассмотреть их в мельчайших подробностях".

Самой Хэммел не терпится увидеть первые галактики, сформировавшиеся в совсем еще юной Вселенной. Разобравшись в их структуре, она хочет понять, как галактики формируются в принципе и как выглядит их эволюция.

"Я 20 лет ждала этого запуска - чтобы провести наблюдения и получить ответы на научные вопросы, отыскать которые на Земле просто невозможно. У нас попросту нет другого способа туда заглянуть. А вопросы эти настолько важны, что, на мой взгляд, с научной точки зрения, это полностью оправдывает и огромные денежные затраты, и годы ожидания".

В поисках нового дома

Доктор Хэммел уверена, что многие из будущих открытий "Уэбба" мы не можем на сегодняшний день даже вообразить. И в качестве аналогии приводит его предшественника.

Когда инженеры НАСА строили и запускали "Хаббл", у телескопа, конечно же, был целый список задач - вопросов, на которые он должен был найти ответы. И главным из них был вопрос о возрасте и размере известной нам Вселенной.

За 30 с лишним лет работы на орбите "Хаббл" помог ученым сделать десятки важнейших открытий, опровергнув сразу несколько авторитетных теорий и заставив нас в значительной степени пересмотреть наши представления о космосе.

"Если задаться целью составить список из 10 самых важных сделанных "Хабблом" открытий, возраст и размер Вселенной, туда, конечно, попадут - как и еще несколько открытий, которые планировалось сделать изначально. Но добрая половина этого списка - открытия, о которых изначально никто даже не думал. На момент запуска телескопа ничего подобного мы себе даже вообразить не могли".

И действительно, кто же мог заранее предположить, что - вопреки известным нам законам физики - Вселенная расширяется с ускорением? А чтобы это как-то объяснить, придется разработать гипотезу темной материи?

Кроме того, теперь у нас есть возможность изучать состав атмосферы планет, вращающихся вокруг разных звезд - не только Солнца. Ведь рано или поздно человечеству придется искать себе новый дом.

Очевидных претендентов пока нет. Ученым не удалось найти нашей Солнечной системе подходящего двойника - так, чтобы планета, похожая на Землю, вращалась вокруг солнцеподобной звезды. Но это, конечно же, вовсе не значит, что такого двойника нет. Поиски продолжаются.