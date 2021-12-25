"Джеймс Уэбб": запуск космического телескопа ознаменовал новую эру в изучении Вселенной

За это время телескоп произведет более 300 критических операций, каждая из которых должна пройти идеально гладко. В противном случае "Джеймс Уэбб" не сможет выполнять свои функции - иначе работу практически придется начинать заново.
На смену "Хабблу"
Изначально новая обсерватория задумывалась как преемник знаменитого "Хаббла". Запущенный НАСА в 1990 году, этот космический телескоп произвел настоящую революцию в астрономии.
На основе данных его наблюдений написаны без преувеличения десятки тысяч научных статей. В числе этих работ, как уже было сказано, есть и открытия, удостоенные Нобелевской премии.
Однако эксперты отмечают еще одну важную деталь. Помимо бесчисленных академических регалий, несомненная заслуга "Хаббла" состоит в том, что он развернул науку лицом к обывателю, сделав астрономию интересной широкой публике.
Для людей, не получивших соответствующего образования или просто далеких от науки, линза телескопа почти магическим образом превращает непонятные (а потому скучные) математические формулы - в удивительной красоты изображения.
Завораживающие, запоминающиеся - именно они в конечном итоге формируют наши представления о том, как выглядит Вселенная.
Одна из самых известных таких фотографий - "Столпы творения", запечатлевшая гигантские скопления пыли и газа, где только начинают формироваться новые звезды. При помощи "Джеймса Уэбба" астрономы планируют вновь заглянуть в этот уголок Вселенной.
"Межзвездная пыль, из которых состоят "столпы", в инфракрасном диапазоне становится прозрачной, - объясняет доктор Хэммел. - Мы сможем посмотреть за них - сквозь них - и увидеть, что происходит внутри. Своими глазами заглянуть в небесные ясли, где рождаются звезды, и рассмотреть их в мельчайших подробностях".
Самой Хэммел не терпится увидеть первые галактики, сформировавшиеся в совсем еще юной Вселенной. Разобравшись в их структуре, она хочет понять, как галактики формируются в принципе и как выглядит их эволюция.
"Я 20 лет ждала этого запуска - чтобы провести наблюдения и получить ответы на научные вопросы, отыскать которые на Земле просто невозможно. У нас попросту нет другого способа туда заглянуть. А вопросы эти настолько важны, что, на мой взгляд, с научной точки зрения, это полностью оправдывает и огромные денежные затраты, и годы ожидания".
В поисках нового дома
Доктор Хэммел уверена, что многие из будущих открытий "Уэбба" мы не можем на сегодняшний день даже вообразить. И в качестве аналогии приводит его предшественника.
Когда инженеры НАСА строили и запускали "Хаббл", у телескопа, конечно же, был целый список задач - вопросов, на которые он должен был найти ответы. И главным из них был вопрос о возрасте и размере известной нам Вселенной.
За 30 с лишним лет работы на орбите "Хаббл" помог ученым сделать десятки важнейших открытий, опровергнув сразу несколько авторитетных теорий и заставив нас в значительной степени пересмотреть наши представления о космосе.
"Если задаться целью составить список из 10 самых важных сделанных "Хабблом" открытий, возраст и размер Вселенной, туда, конечно, попадут - как и еще несколько открытий, которые планировалось сделать изначально. Но добрая половина этого списка - открытия, о которых изначально никто даже не думал. На момент запуска телескопа ничего подобного мы себе даже вообразить не могли".
И действительно, кто же мог заранее предположить, что - вопреки известным нам законам физики - Вселенная расширяется с ускорением? А чтобы это как-то объяснить, придется разработать гипотезу темной материи?
Кроме того, теперь у нас есть возможность изучать состав атмосферы планет, вращающихся вокруг разных звезд - не только Солнца. Ведь рано или поздно человечеству придется искать себе новый дом.
Очевидных претендентов пока нет. Ученым не удалось найти нашей Солнечной системе подходящего двойника - так, чтобы планета, похожая на Землю, вращалась вокруг солнцеподобной звезды. Но это, конечно же, вовсе не значит, что такого двойника нет. Поиски продолжаются.
По словам Хейди Хэммел, совершенно не исключено, что подходящая цель будет обнаружена уже в ближайшие три-четыре года. Тогда, понятное дело, к ней устремят свой взгляд не только астрономы, но и большинство людей, живущих на нашей планете.