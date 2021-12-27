Умер режиссер "Далласского клуба покупателей" и "Большой маленькой лжи"
В возрасте 58 лет умер канадский режиссер Жан-Марк Валле. Кинематографист скончался в своем доме под Квебеком. О причинах смерти не сообщается. Об этом пишет Variety.
В возрасте 58 лет умер канадский режиссер Жан-Марк Валле. Кинематографист скончался в своем доме под Квебеком. О причинах смерти не сообщается. Об этом пишет Variety.
Режиссер Жан-Марк Валле родился в Монреале в 1963 году. Там же изучал искусство кино в Университете Квебека.
Свою карьеру он начал со съемок короткометражных фильмов и видеоклипов. Дебютный полнометражный фильм Валле "Черный список" вышел в 1995 году.
Известность Валле приобрел после того, как снял фильм "Далласский клуб покупателей" 2013 года, номинированный на "Оскар". Исполняющие главные роли Мэттью Макконахи и Джаред Лето, исполнившие были удостоены за нее награды Американской киноакадемии.
Жан-Марк Валле также работал в качестве режиссера над первым сезоном сериала "Большая маленькая ложь" (2017), а также мини-сериалом "Острые предметы" (2018).
"Каждый, кто работал с ним, не мог не заметить его талант и видение. Он был мне другом, творческим партнером и старшим братом. Маэстро будет очень не хватать, но утешает то, то его прекрасный стиль и впечатляющая работа, которыми он поделился с миром, будут жить и дальше", - сказал продюсер Натан Росс.