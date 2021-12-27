"Соскребали со дна": звезда "Папиных дочек" рассказала о жизни после развода

Даша отметила, что ситуация катастрофическая. Она с трудом решает даже самые простейшие бытовые задачи, а день пролетает буквально за два часа. У нее уже диагностировали переутомление. Организм ждет "тотального отпуска", но она устала так сильно, что у нее нет сил планировать даже отдых.

"Порой хочется, чтобы пришел кто-то и порешал все дела: поменял перегоревшие лампочки, купил путевки куда нужно, отвез машину на ТО, починил гардину. Кажется, такой человек называется муж, но потом я вспоминаю, что у меня внебрачный отпуск, так что сама", - рассуждает Мельникова.

Осень у актрисы была очень насыщенной. В какой-то момент она была задействована сразу в четырех проектах в театре и кино. Но все это не помешало ей дойти до финала шоу "Ледниковый период". По признанию знаменитости, не перегореть ей помогло общество друзей, которые порой буквально соскребали Мельникову со дна.

"Отдельно хочу сказать, что не вывезла бы эту осень без поддержки друзей. Иногда они соскребали меня со дна. Вытаскивали из тьмы и вселяли надежду. Они всегда были рядом, всегда были на связи и поддерживали каждый день! Это держало меня на плаву. Спасибо вам! Вы каждый знаете, кому я это пишу", - подытожила звезда.