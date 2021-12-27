В Госполиции пройдет ротация еще нескольких высокопоставленных чиновников

До сих пор вакантной была должность заместителя начальника Земгальского регионального управления полиции, начальника бюро криминальной полиции. Ранее эту должность занимал задержанный Службой госбезопасности Андрей Созинов. Немного позже он решил уйти в отставку из-за не соответствующего требованиям состояния здоровья.

На эту должность был объявлен конкурс, который завершился безрезультатно.

На эту должность на два года переведен бывший заместитель начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции, начальник 2-го бюро Каспар Бриедис.

Также с 22 января 2022 года будет вакантной должность начальника отдела методического управления и контроля (3-й отдел) управления уголовной разведки Главного управления криминальной полиции. На эту должность сроком на три года будет переведена начальник 1-го отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Инесе Ратфелдере.

С 1 января 2022 года до 5 декабря 2024 года нынешний руководитель управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска переведен на должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью.