Скончался отец Айи Андреевой, солист Opus Pro Олег Андреев

Айя Андреева и Алекс ФОТО: Пресс-фото

Олег Андреев, или Алекс, - солист латвийской рок-группы Opus Pro, соавтор таких песен, как Tu un es, Rozā lietus, Dzimene, Pēdējā pietura, Čempions, отец двух дочерей - Айи и Лауры.

Олег родом из Даугавпилса. Группу он создал в 1986 году вместе с гитаристом и автором песен Харием Зариньшем. в 80-х и 90-х это был один из самых популярных коллективов в Латвии.

В начале 90-х Андреев сотрудничал с латвийской группой Riga в США. В 2011-м Олег вернулся на сцену.Он много работал с Харием Зариньшем, своей дочерью Айей Андреевой и концертировал с Opus Pro. Принял участие в записи альбомов Dzimene, Es eju tevi zagt, Tu un es (вместе с Айей Андреевой), Stāsts Nr. 13. В 2015 году несколько его песен были включены в сборник Зариньша Mīlas rokbalādes.

В 2015 году вышел альбом группы Riga, записанный в 90-х, под названием Riga in America, в нем Олег выпустил композиции вместе с Айнаром Виргой, Улдисом Мархилевичем, Иго и Гунтисом Вецгалисом.

Музыка сопровождала Олега Андреева всю жизнь, и она продолжает звучать!

Родные музыканта просят проявить уважение к их трауру. Информация о похоронах и церемонии прощания появится в ближайшие дни.