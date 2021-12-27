Гражданин России Егор Дудников осужден в Беларуси на 11 лет заключения
Гражданин России Егор Дудников осужден в Беларуси на 11 лет колонии усиленного режима (именно такой срок и просил прокурор), сообщает Еврорадио.
Гражданин России Егор Дудников осужден в Беларуси на 11 лет колонии усиленного режима (именно такой срок и просил прокурор), сообщает Еврорадио.
Его наказали за участие в протестах в нашей стране. Дудникова признали виновным в "разжигании группой лиц социальной розни" и "призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси с использованием сети Интернет". 21-летний Дудников, по версии следствия, сделал более полусотни аудиозаписей, в которых были призывы к участию в "массовых беспорядках" и "угрозы в адрес представителей действующей власти".
Суд проходил в закрытом режиме. Уголовное дело рассматривал Минский городской суд.
Егор Дудников находится за решеткой в Беларуси с мая 2021 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.
Егор Дудников родом из Саратова. Там он отучился на повара. А потом переехал в Минск - к своей девушке. Работать по специальности не получилось, поэтому он подрабатывал, редактируя тексты и озвучивая видеоролики: аниме, компьютерные игры, рекламу.
5 мая парня задержали на съемной квартире в Минске. Провели обыск, изъяли микрофон. Против Дудникова было начато уголовное дело - из-за того, что он озвучивал ролики о протестах, прошедших в Беларуси в 2020 году.