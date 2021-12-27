Гражданин России Егор Дудников осужден в Беларуси на 11 лет заключения

Его наказали за участие в протестах в нашей стране. Дудникова признали виновным в "разжигании группой лиц социальной розни" и "призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси с использованием сети Интернет". 21-летний Дудников, по версии следствия, сделал более полусотни аудиозаписей, в которых были призывы к участию в "массовых беспорядках" и "угрозы в адрес представителей действующей власти".

Суд проходил в закрытом режиме. Уголовное дело рассматривал Минский городской суд.

Егор Дудников находится за решеткой в Беларуси с мая 2021 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.

Егор Дудников родом из Саратова. Там он отучился на повара. А потом переехал в Минск - к своей девушке. Работать по специальности не получилось, поэтому он подрабатывал, редактируя тексты и озвучивая видеоролики: аниме, компьютерные игры, рекламу.