Вт, 28.12.2021
Maxima может подтвердить, что в грузовых ящиках двух магазинов были обнаружены упаковки неизвестного происхождения. Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija
Янис Бесерис, директор департамента корпоративных отношений Maxima Latvija

Дочь Самойловой и Джигана ночью увезли на скорой

Дочери Джигана и Оксаны Самойловой Лее ночью стало плохо. Ни рэпера, ни мамы девочки дома в этот момент не было. Врач, который приехал осмотреть малышку, сказал, что требуется срочная госпитализация. Об этом пишет StarHit.ru.

Услышав это, Оксана сразу же помчалась домой.

"Я раньше не говорила, но у Леи есть хроническое заболевание. Вчера у нее поднялась температура. Я была в гостях, а Денис уехал по делам. Мы вызвали неотложку, думаю, пусть врач осмотрит ее на всякий случай. Приехал доктор и сразу перезвонил мне со словами: "Срочно! У ребенка пневмония, воспаление легких... последняя стадия, времени нет. Забираем девочку на госпитализацию". Лею увезли на скорой одну. Я неслась домой 200 километров в час по снегу в адской панике. Собрала вещи и поехала в больницу. Денис тоже туда приехал. И хорошо, что он не слышал слова врача, иначе бы не знаю, что с ним было", - цитирует Самойлову издание.

Девочке провели тщательное обследование, но оказалось, что медик ошибся. У Леи были чистые легкие и повода для беспокойства не было. КТ и анализы показали, что никакой пневмонии у девочки нет. Прописали лечение и отпустили домой.

Сейчас Лея чувствует себя значительно лучше. Температура снизилась и появился аппетит. Но Самойлова отметила, что изрядно переволновалась. 


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