Айя Андреева о потере отца: "Мы только отметили лучшее Рождество"

"Сегодня утром не проснулся мой отец и отец моей сестры Алекс (Олег) Андреев. Мы только отпраздновали лучшее Рождество в мире, словно как в детстве", - написала в соцсетях Айя.

Подобное фото опубликовал и друг Айи - музыкант Янис Айшпурс.

"У него я попросил первый в своей жизни автограф, когда мне было 14... Его песни я 100 раз пел в кругу друзей, на классных вечерах, у костра, на концерте. Я восхищался тем, как он поет. Как фирменно, до мурашек, пробирая до костей... Это было радостью - играть вместе с ним, вместе ударить сильным вокалом, потому что он был рок-звездой по своей сути, от него можно было многому научиться... R.I.P. и хорошо Тебе там спеться с остальными великими..." - написал Айшпурс.

Олег Андреев, или Алекс, - солист латвийской рок-группы Opus Pro, соавтор таких песен, как Tu un es, Rozā lietus, Dzimene, Pēdējā pietura, Čempions, отец двух дочерей - Айи и Лауры.

Олег родом из Даугавпилса. Группу он создал в 1986 году вместе с гитаристом и автором песен Харием Зариньшем. в 80-х и 90-х это был один из самых популярных коллективов в Латвии.

В начале 90-х Андреев сотрудничал с латвийской группой Riga в США. В 2011-м Олег вернулся на сцену. Он много работал с Харием Зариньшем, своей дочерью Айей Андреевой и концертировал с Opus Pro. Принял участие в записи альбомов Dzimene, Es eju tevi zagt, Tu un es (вместе с Айей Андреевой), Stāsts Nr. 13. В 2015 году несколько его песен были включены в сборник Зариньша Mīlas rokbalādes.

В 2015 году вышел альбом группы Riga, записанный в 90-х, под названием Riga in America, в нем Олег выпустил композиции вместе с Айнаром Виргой, Улдисом Мархилевичем, Иго и Гунтисом Вецгалисом.

О прощании будет известно в ближайшие дни.