McDonaldʼs в Китае: ешь, занимайся спортом и заряжай телефоны

В ​​китайском аналоге TikTok (Douing) популярность приобрело видео, на котором посетительница McDonaldʼs крутит педали велотренажера и при этом ест гамбургер.

Но это не просто велотренажер, прикрепленный к столу, он еще и заряжает телефон.

Первые устройства появились еще в сентябре. Это было сделано для того, чтобы поддержать местную политику по снижению выбросов углерода.

На сегодняшний день в Китае установлено 10 таких тренажеров в двух ресторанах McDonaldʼs - в Гуандуне и Шанхае.