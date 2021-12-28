McDonaldʼs в Китае: ешь, занимайся спортом и заряжай телефоны
В Китае в ресторанах McDonaldʼs установили велотренажеры. В двух городах есть уже 10 таких устройств.
В Китае в ресторанах McDonaldʼs установили велотренажеры. В двух городах есть уже 10 таких устройств.
В китайском аналоге TikTok (Douing) популярность приобрело видео, на котором посетительница McDonaldʼs крутит педали велотренажера и при этом ест гамбургер.
Но это не просто велотренажер, прикрепленный к столу, он еще и заряжает телефон.
Первые устройства появились еще в сентябре. Это было сделано для того, чтобы поддержать местную политику по снижению выбросов углерода.
На сегодняшний день в Китае установлено 10 таких тренажеров в двух ресторанах McDonaldʼs - в Гуандуне и Шанхае.
Пользователи Сети сразу же вспомнили популярный сериал "Черное зеркало". В одной из серий рассказывали о людях, которые крутят педали, чтобы получить энергию и бонусы, которые потратят на фастфуд. За час тренировки можно сжечь от 250 до 800 килокалорий (зависит от интенсивности).
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