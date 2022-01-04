Зарплата от 3000 до 5000 евро за то, что играешь. О киберспорте на понятном языке

Если услышав слово "киберспорт" у вас рождается желание залезть в гугл или задать вопрос первому попавшемуся под руку подростку, а идея того, что компьютерные игры могут быть приравнены к "настоящему" спорту, вызывает непонимание или возмущение, не спешите делать выводы! Прямо сейчас мы подробно расскажем о том, как будущее в очередной раз оказалось уже прямо за окном - правда, за "окном" монитора. Даже в Латвии!

Немного погружения в контекст

Первой в мире в 2001 году киберспорт видом спорта признала Россия, а в 2003-м за ней последовал Китай. Эта дата имеет, скорее, символическое значение, так как первые соревнования фанатов видеоигр были организованы задолго до этого.

Еще в 1980 году в США прошел первый чемпионат по популярной на тот момент игре Space Invaders.

В нем приняли участие 10 000 человек, а победитель получал личный аркадный игровой автомат. За второе место давали компьютер Atari 800.

Популярность Space Invaders была настолько сумасшедшей, что, когда игру выпустили на домашнюю приставку Atari VCS, продажи до этого не самой покупаемой консоли выросли вдвое. Люди были готовы купить приставку только для того, чтобы поиграть в Space Invaders у себя дома. Позже компания Atari закрепила успех своей приставки, выпустив для домашнего пользования другую легендарную аркадную игру - Pac-Man.

Игра Space Invaders ФОТО: YouTube

Как гейминг, так и киберспорт на заре своего существования в основном происходил в аркадных игровых залах, где стояли машины с играми. Позже частью соревнований стали домашние консоли, например Super Nintendo Entertainment System. Но настоящее ускорение развитию киберспорта придал интернет - точнее говоря, общедоступный интернет с приличным качеством связи, который сегодня большинству европейцев уже не кажется чем-то особенным. Он позволил некоторым играм стать действительно всемирно популярными, объединив игроков разных стран и континентов.

Аркадный игровой автомат ФОТО: Pexels/Mikhail Nilov

В 2000 году в Далласе прошел первый крупный чемпионат по игре, о которой, скорее всего, слышали почти все. Речь идет о Counter-Strike - одной из популярнейших игр среди киберспортсменов.

Серия существует и по сей день - в СS:GO, современную версию легендарной "стрелялки", в 2020 году играло около 24 миллионов человек в месяц.

Главное - в "контру" между собой рубиться могли практически все, у кого был компьютер, интернет или хотя бы возможность сходить в интернет-клуб. Таким образом, это стало чем-то наподобие футбола, в который поиграть во дворе может каждый. Только лучше - "двор" для игроков в онлайн-игры постепенно стал размером с континент, а то и весь мир. Тем не менее киберспортивные соревнования, как и культура геймеров, оставались нишевым развлечением.

Что такое Counter-Strike? Коротко Если вас волнует, почему ваш ребенок вдруг начал иногда говорить про какую-то бомбу (может быть, "The bomb has been planted"?), стоит хотя бы узнать, что такое Counter-Strike. В этой игре игроки делятся на две команды, одна из которых "террористы", другая - "контр-террористы", проще говоря, спецназовцы. "Террористы" должны заложить бомбу на заранее определенной точке карты, а их противники - либо помешать им это сделать, убив всех "террористов", либо обезвредить уже заложенную взрывчатку. Время игры также ограничено - если "террористы" не успеют выполнить свою задачу, они проиграют. Если вы когда-то играли в пейнтбол, страйкбол или лазер-тэг - вот что-то, отдаленно похожее на эту киберспортивную дисциплину.

Более того, долгое время сама идея того, что человек может посвятить свою жизнь киберспорту - а как мы увидим, усилий в это участники виртуальных чемпионатов вкладывают не меньше "настоящих" спортсменов, - вызывала снисходительные насмешки. К тому же с приходом видеоигр в массовую культуру появились и этические вопросы: например, влияет ли насилие в играх на психику игроков негативным образом, а с 2012 года - "игровое расстройство", иначе говоря, зависимость от видеоигр, было включено в Международную классификацию болезней Всемирной организации здравоохранения.

Скриншот из игры Counter-Strike 1.6 ФОТО: YouTube

Как же мы пришли к тому, что Путин в 2021 году поздравляет победителей чемпионата The International по Dota 2 - российскую команду Team Spirit?

К слову, команда из пяти российских киберспортсменов получила приз в размере 18 208 300 долларов, а общий призовой фонд, поделенный между 18 лучшими командами, составил 40 018 195 долларов. Отметим пару вещей: президент РФ зовет выигранные соревнования "престижными", а к списку вещей, которые россиянам можно и нужно с гордостью считать "нашими", добавились "наши киберспортсмены", которые "продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность в решающем поединке, ставшем настоящим испытанием мастерства и характеров". Сам же финал турнира (который проходил без зрителей из-за пандемии) собрал 2,74 миллиона одновременных просмотров.

Но лично меня в этом году поразило даже не это. Когда я покупал билеты на премьеру художественного фильма "Дюна" (о котором не скажу ни слова, потому что просто не смогу остановиться), среди другого кино я увидел трансляцию финала чемпионата мира по игре League of Legends.

Позже выяснилось, что Forum Cinemas показывал пятичасовой финал чемпионата по этой игре еще в 2019 году.

К слову, в 2021 году именно чемпионат мира по League of Legends собрал больше всего зрителей - 4,01 миллиона. А пока я удивлялся и пытался понять, на кого рассчитано это предложение, Netflix запустил первый сезон анимационного сериала Arcane, основанного на персонажах этой же игры. И не просто запустил - "Аркейн" получил прекрасные оценки, побил рекорды Netflix по популярности продукта и стал одним из редких примеров успешной адаптации видеоигры.

Скриншот из трейлера Arcane ФОТО: YouTube

Тут я окончательно понял, что с того момента, когда я лет в 5 впервые увидел бегающего по экрану пиксельного человечка, сменилась целая эпоха. К тому же Netflix в мире и Forum Cinemas в Риге - лишь самые заметные площадки, видимая часть того, как киберспорт проник в массовую культуру и повлиял на нее. Но обо всем по порядку - начнем именно с вишенок на торте, а именно с игроков того уровня, на котором победа в соревнованиях приносит миллионы и лавры национального героя.

Что такое League of Legends и Dota 2? Коротко League of Legends и Dota 2 представляют собой две разные игры одного и того же жанра: многопользовательская онлайновая боевая арена. Команды из пяти игроков встречаются на заранее известной "арене". Каждый из них выбирает себе одного "героя", и общими усилиями игроки должны защитить свою "базу". Обе эти игры имеют фэнтезийную стилистику - игроки пользуются магией и прочими фантастическими способностями и сами зачастую являются волшебными существами или чудовищами. Эти игры чем-то похожи на настольные, вот только за развитием событий надо еще успеть уследить! Также не пугайтесь, если вдруг вам что-то скажут про Discord или Twitch. Киберспортсмены и обычные игроки чаще всего общаются и играют вместе с помощью этих платформ.

Элита игроков

Как в футболе, шахматах или любом другом виде спорта, в киберспорте между чемпионами мира и любителями - огромная пропасть.

Если вы никогда не занимались спортом профессионально, возьмите ваш любимый вид спорта или хотя бы тот, которым вы когда-то увлекались, и представьте, что играете против чемпиона.

Или просто профессионального спортсмена. В таком "соревновании" вы в лучшем случае сможете узнать для себя пару новых вещей и поразиться уровню подготовки и мастерству своего оппонента.

Игроки той самой команды Team Spirit, которую поздравлял Путин, после чемпионата сказали: "Мы все по большей части отказались от полноценной личной жизни". Тренировки игроков проходили на специальной базе, по графику, а за их состоянием следил личный психолог.

Зачастую команды при подготовке к чемпионатам снимают дом или квартиру, где живут под постоянным присмотром менеджеров и тренеров. Между блоками тренировок проходят занятия с тренерами, где разбирают тактику командной игры и различные стратегии. Кроме того, с игроками проводят разборы успехов и неудач предыдущих недель и ставят новые задачи. Также игроки участвуют в медийных мероприятиях, рекламируя свою команду. Как и в других видах спорта, команды киберспортсменов имеют своих спонсоров - например, производителей энергетических напитков или компьютерного "железа".

Победители турнира PGL по Counter-Strike из команды Natus Vincere ФОТО: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Нередко команды собирают игроков из разных точек земного шара. В таком случае в специально арендованном или купленном доме под одной крышей будут жить игроки и тренеры одной команды. Конечно же, речь идет о "топовых" командах, которые, кроме зарплат игрокам и всему персоналу, могут позволить себе и содержание игроков.

Зарплата игроков в таких командах - от 3000 до 5000 евро в месяц, не считая бонусов за участие в соревнованиях.

Серьезные команды по той или иной игре чаще всего являются частью клубов. В наши дни это может быть как и чисто киберспортивное объединение, в котором участвуют несколько команд по разным играм под одним названием, так и спортивный клуб, который среди прочих традиционных видов спорта принимает участие в той или иной киберспортивной дисциплине. В финале того самого чемпионата по Dota 2 второе место заняла команда PSG.LGD - китайский киберспортивный клуб LGD, который с 2018 года является частью киберспортивного отдела французского футбольного клуба Paris Saint-Germain.

Зал, в котором проходил турнир PGL ФОТО: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Другая вещь, которая показывает то, что киберспорт уже перерос стадию любительских развлечений и действительно стал новой индустрией -

возможность работы в киберспортивном мире, при которой вам даже не придется играть в игры самому.

Командам нужны тренеры, менеджеры, специалисты по рекламе и маркетингу, менеджеры социальных сетей, организаторы мероприятий, видеооператоры - словом, весь тот персонал, который необходим в наши дни при продвижении любого проекта.

О киберспорте в Латвии

В Латвии киберспорт также постепенно начинает набирать обороты. В 2021 году в стране прошли два турнира: Latvian League 2021 с призовым фондом в 3000 евро и LiveTV Tournament #2 со скромными 500 евро в призах. Latvian League, который прошел в августе этого года в выставочном центре на Кипсале - пока что самый "богатый" турнир в истории Латвии. Его спонсировала букмекерская контора Optibet, а организатором выступил UniCon - мультижанровая конвенция в Балтии, посвященная комиксам, косплею, аниме, компьютерным играм и прочим связанным хобби и увлечениям.

2 февраля 2022 года в рамках их очередного мероприятия, фестиваля WinterCon VII, на Кипсале пройдет и следующий киберспортивный турнир по игре League of Legends с призовым фондом в 1000 евро.

Другим событием этого года для киберспорта Латвии стало основание в октябре киберспортивной команды Латвийского университета LU Gaming. По словам ее руководителя Георгия Плиски, LU Gaming - первая университетская команда по киберспорту в Латвии. "Команда ЛУ, которую мы назвали LU Gaming, является, по сути, моей инициативой, с которой я лично пошел в ЛУ, им эта идея понравилась, и мне был дан доступ как к ресурсам, так и к самому имени, чтобы ее развивать", - рассказал Георгий. Идея создания команды связана с тем, что университетский киберспорт развивается большими шагами в Америке и Европа ее догоняет. "И я хотел, чтобы к тому моменту, когда начнут появляться большие европейские турниры, у нас уже была команда", - поясняет он.

Пока команда LU Gaming по Counter-Strike приняла участие только в соревнованиях, которые организовал Рижский технический университет. "Следующий большой турнир - это недавно анонсированный чемпионат среди европейски вузов от FaceIT," - говорит руководитель LU Gaming.

In order to support university students all around the WORLD, @FACEIT is THRILLED to announce our collegiate #CSGO championships for North America, Europe, AND South America in Spring 2022! 🏆



📰 https://t.co/rZWIdTdZWG

✅ https://t.co/vITQvzPEyX

💬 https://t.co/X9bbWWiGz4 pic.twitter.com/vtfdIVbWGc — FACEIT Collegiate (@FACEITCollege) December 8, 2021

LU Gaming состоит из двух частей - сообщества для всех студентов, кому интересен киберспорт, и собственно команды киберспортсменов. На данный момент проект находится в стадии развития. Собрана команда по Counter-Strike, а в начале января планируется собрать команду по League of Legends. В планах руководителя также киберспортивные соревнования для всех желающих студентов ЛУ.

UniCon 2021 ФОТО: Raimonds Shuba Lietuvietis/пресс-фото

На вопрос о том, серьезно ли это - киберспорт в Латвии, Георгий ответил: "Да. Но, как и с другими видами спорта, шанс, что профессионал из Латвии выйдет на мировую сцену, очень мал, но не равен нулю.

Два таких хороших представителя Латвии на мировой арене - это broky и YEKINDAR. И оба неплохо зарабатывают на этом".

Оба латвийских киберспортсмена играют в Сounter-Strike. За свою карьеру (2018-2021), по данным сайта esportsearnings.com, Хелвийс Саукантс с никнеймом broky заработал 183 815 долларов. YEKINDAR, или Марек Галинскис, с 2017 по 2021 год заработал 267 006 долларов, причем большую часть этой суммы - за последние два года. Всего за этот год престижная команда Virtus.pro, в которой играет Галинскис, на турнирах выиграла 540 000 долларов. Для сравнения - больше всего за карьеру игрока в Counter-Strike (2012-2021) в мире заработал датчанин Петер Расмуссен под ником dupreeh - 1 937 581 доллар. Но ему далеко до соотечественника Йохана (N0tail) Сундстейна, который на чемпионатах по Dota 2 с 2012 по 2021 год заработал чуть больше 7 миллионов долларов.

Выводы