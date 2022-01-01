Сб, 1.01.2022
Желательно не участвовать в больших празднованиях или не идти туда, где много незнакомых людей Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Знаки Зодиака, которым будет везти в январе 2022 года

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Minerva Studio

Каким знака Зодиака, по версии астрологов DailyHoro, будет больше всего везти в январе 2022 года? 

Овен

Этот месяц будет удачливым практически во всех сферах: от финансов и карьеры до борьбы с недоброжелателями. Овны могут смело начинать новые дела, открывать новый бизнес или продолжать проекты по работе. Возможно, это даже принесет финансовое поощрение. 

Рак

Январь будет очень необычным и насыщенным месяцем для представителей данного знака Зодиака. Раков могут ожидать приятные, но в то же время динамичные приключения во всех сферах жизни.

Дева

Девы в этом месяце смогут успешно спланировать дела на будущее и удачно определиться с дальнейшими целями на жизнь.  

Козерог

Козероги легко справятся со всеми возможными проблемами. Первый месяц года принесет им терпение, мудрость, внимательность, что можно будет успешно использовать для получения новых знаний и навыков.

Водолей

Высока вероятность того, что Водолеи смогут сформировать вокруг себя правильные события - все благодаря их сильному характеру, непреклонности и силе воли.


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