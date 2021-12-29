Ср, 29.12.2021
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Павел Гогнидзе, владелец сети рижских ресторанов Yakuza Sushi & Asian Fusion

Лидер группы Little Big перепутал гроб своего отца во время похорон
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Илья Прусикин ФОТО: Кадр из видео

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) узнал о смерти отца, с которым он не общался 15 лет. Об этом артист рассказал во время шоу "Зашкварные истории".

"У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что неправ и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает", - цитирует Прусикина Lenta.ru.

Певец вспомнил, как приехал на похороны. На кладбище он увидел множество знакомых людей и гроб. По словам Прусикина, он заплакал, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец. Тогда Илья мгновенно ушел. 

"Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали", - подчеркнул он. 

Напомним, в июне вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным. 

Видео: "Зашкварные истории"


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