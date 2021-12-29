Лидер группы Little Big перепутал гроб своего отца во время похорон

"У меня умер отец. Я не разговаривал с ним 15 лет. Когда понял, что неправ и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает", - цитирует Прусикина Lenta.ru.

Певец вспомнил, как приехал на похороны. На кладбище он увидел множество знакомых людей и гроб. По словам Прусикина, он заплакал, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец. Тогда Илья мгновенно ушел.

"Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали", - подчеркнул он.

Напомним, в июне вокалистка Little Big Софья Таюрская в интервью Ксении Собчак подтвердила, что состоит в романтических отношениях с фронтменом группы Ильей Прусикиным.