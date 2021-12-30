В театре "Дайлес" обрушились декорации

"Декорации обрушились во время второго акта, вскоре после того, как Смильгис обратился к своему сыну, пропавшему на войне, он призывал его вернуться домой, потому что в Советском Союзе все хорошо. На сцене находилось двухэтажное сооружение, к которому с потолка были прикреплены тросы, чтобы верхнюю часть (напоминающую гараж) можно было отделить и приподнять", - вспоминает произошедшее зритель Санита. "Тросы были закреплены, как будто все было хорошо. Работники сцены и актеры начали перетаскивать декорации, верхняя часть начала подниматься и... с большой высоты рухнула. Не могу сказать, насколько она была высоко, но это могло быть выше трех метров. К счастью, все актеры собрались в такой большой круг, и декорация упала посередине. Опустился занавес, зал был в смятении. Одни аплодируют, другие спрашивают, должно ли так быть, ищут в Интернете.

Про себя я еще подумала, какой рискованный, но интересный подход - так показать развал государства.

Через некоторое время сотрудница вышла из-за кулис и сказала: "Вы сами видели, что произошло. Если вы готовы подождать, актеры возобновят представление через 10 минут". Так и было - актеры блестяще сыграли до конца. Только позже, читая соцсети, я действительно поняла, что они были на волоске от несчастного случая".

Как сообщил TVNET еще один зритель, Юрис Кажа, приехавший на представление со своей семьей, актеры действительно избежали трагедии. "Конструкция была подвешена на такие металлические проволоки. Когда ее поднимали, она упала с большим грохотом. Актеры бросились в разные стороны", - говорит Кажа. "Занавес сразу опустили. Моему сыну [режиссеру Матису Кажа] удалось связаться с одним из актеров по смс, он подтвердил, что никто из труппы не пострадал в результате инцидента".

В соцсетях зрители также рассказали о случившемся.

"День, когда обрушился потолок... Сегодня вечером в театре "Дайлес" обрушился второй этаж Смильгиса. До несчастья было совсем немного, но все живы и здоровы, не считая декорации и пола сцены. Первый раз в жизни у меня было черное предчувствие, хоть запрыгивай на сцену и срывай все".

Diena,kad nogāzās griesti...Šovakar Dailē nogāzās Smiļģa otrais stāvs.Līdz nelaimei bija pavisam nedaudz,tomēr visi sveiki un veseli(nevis beigti un pagalam),izņemot vienīgi dekorāciju un skatuves grīdu.1.x mūžā man bij melna priekšnojauta,kaut lec uz skatuves un rauj visus nost. — Mara (@tincii) December 29, 2021

"Беда была рядом, но никто не пострадал, всем удалось убежать в сторону, в том числе сотрудникам, которые в тот момент работали. Занавес сразу опустили, нам сказали подождать 10 минут, потом спектакль продолжился. Не знаю, как они взяли себя в руки. Когда они кланялись, казалось, что они немного выбиты из колеи".

Nelaime bija tuvu, bet neviens necieta, visi paguva paskriet malā, tostarp skatuvnieki, kas tobrīd darbojās. Priekškars uzreiz tika aizvērts, mums lūdza 10 min uzgaidīt, pēc tam izrāde turpinājās. Kā viņi saņēmās, es nezinu. Paklanoties likās gan, ka joprojām izsisti no sliedēm. — Mara (@tincii) December 29, 2021

Комментарий театра "Дайлес"

Декорации спектакля "Смильгис" - одна из самых сложных конструкций сцены, состоящая из нескольких сегментов, которые во время спектакля поднимаются, перемещаются и направляются по всему сценическому пространству, пишет театр "Дайлес" в сообщении к прессе.

Во время спектакля 29 декабря из-за человеческой ошибки один из тросов не был закреплен должным образом, в результате чего сегмент декора во время подъема обрушился.

В театре действуют строгие правила техники безопасности, в которых говорится, что никто не должен находиться под или рядом с поднятым объектом, в результате инцидента никто не пострадал, и через некоторое время спектакль возобновился.