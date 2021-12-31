Стал известен победитель десятого сезона шоу "Голос"

Александр победил в результате зрительского голосования, набрав 53,3% голосов.

В финале Волкодав вместе со своей наставницей исполнил песню Дункана Лоуренса Arcade.

Второе место телезрители отдали Алишеру Каримову из команды ушедшего из жизни 28 ноября певца и композитора Александра Градского. В финале также участвовали Ернар Садирбаев из команды певца Димы Билана и Элина Пан из команды певца Леонида Агутина.

По правилам одного из этапов финала наставники должны выступать вместе с подопечными, однако команда Градского стала исключением. Организаторы проекта "оживили" легендарного музыканта, показав на большом экране на фоне сцены кадры с его исполнением. Таким образом, вышедший в финал подопечный мэтра Алишер Каримов смог исполнить со своим наставником песню. Для этого была выбрана композиция "Как молоды мы были".

Напомним, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Причиной смерти, предположительно, стал инфаркт головного мозга.

Видео: Ернар Садирбаев

Видео: Элина Пан