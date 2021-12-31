Стал известен победитель десятого сезона шоу "Голос"
Завершился юбилейный сезон шоу "Голос" на Первом канале. Его победителем стал Александр Волкодав из команды Пелагеи.
Завершился юбилейный сезон шоу "Голос" на Первом канале. Его победителем стал Александр Волкодав из команды Пелагеи.
Александр победил в результате зрительского голосования, набрав 53,3% голосов.
В финале Волкодав вместе со своей наставницей исполнил песню Дункана Лоуренса Arcade.
Второе место телезрители отдали Алишеру Каримову из команды ушедшего из жизни 28 ноября певца и композитора Александра Градского. В финале также участвовали Ернар Садирбаев из команды певца Димы Билана и Элина Пан из команды певца Леонида Агутина.
По правилам одного из этапов финала наставники должны выступать вместе с подопечными, однако команда Градского стала исключением. Организаторы проекта "оживили" легендарного музыканта, показав на большом экране на фоне сцены кадры с его исполнением. Таким образом, вышедший в финал подопечный мэтра Алишер Каримов смог исполнить со своим наставником песню. Для этого была выбрана композиция "Как молоды мы были".
Напомним, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Причиной смерти, предположительно, стал инфаркт головного мозга.
Видео: Ернар Садирбаев
Видео: Элина Пан
Видео: итоги промежуточного голосования