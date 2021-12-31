Анна Дзюба раскрыла новый творческий псевдоним

Анна выступила на шоу "Вечерний Ургант". Она исполнила песню Максима Фадеева "Когда я стану кошкой", исполненную в 2003 году певицей Марией Ржевской на шоу "Фабрика звезд - 2".

Кроме того, она представила новый псевдоним - Anna Asti. В ближайшие несколько месяцев певица планирует начать работу над новым альбомом.

Ее бывший коллега по Artik & Asti Артем Умрихин сохранил название группы, нашел новую солистку и уже выступает с ней на новогодних корпоративах.

Artik отметил, что скоро все будет официально объявлено. Идет последняя подготовка. Имя новой участницы музыкант не называет. Известно, что ее отобрали без кастинга. Новая солистка, по словам Артема, не так известна. Всего он получил три тысячи видеозаявок, но доверился интуиции.

Ранее Анна Дзюба, известная как Asti, в начале ноября объявила об уходе из группы Artik & Asti. Это стало неожиданной новостью для поклонников. Несколько дней назад певица закрыла Instagram-аккаунт и поделилась снимком из звукозаписывающей студии.