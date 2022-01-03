Новый год звезд ⟩ Бортич на ковре, Седокова на коленях и торжество Пугачевой
Рассказываем, как знаменитости провели новогоднюю ночь!
Рассказываем, как знаменитости провели новогоднюю ночь!
Саша Бортич лежала на ковре
Ольга Орлова встречала Новый год на корабле
Татьяна Мингалимова с бокалом в руках
Латвийская певица Элина Глузунова встретила Новый год с семьей
Максим Галкин и Алла Пугачева принимали гостей
Настя Ивлеева выбрала необычное платье
Евгений Чичваркин и Ростислав Хаит встретили Новый год в бане
Ксения Собчак намекнула, что у нее была трудная ночь
Алена Водонаева прилегла на лестнице
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поделились теплом с подписчиками
Анна Заворотнюк в новогоднюю ночь искала что-то на крыше
Юлия Савичева испекла новогодний торт
Катерина Шпица праздновала без приключений
Вера Брежнева поздравила подписчиков
Лена Темникова встретила Новый год в цветах тигра
Ирина Шейк тоже в тренде
Ирина Дубцова в Новый год работала
Ирина Горбачева вспомнила все, что делала в 2021 году
Анна Седокова приняла участие в пикантной новогодней фотосессии
Андрей Малахов тоже сделал видео с итогами года
Андрей Мерзликин был с семьей дома
Дима Билан и его новогодняя елка
Веселый Новый год Анны Хилькевич
Яркая Анна Семенович
Ольга Бузова встретила праздник дома
Филипп Киркоров отпраздновал шумно
Сергей Лазарев показал себя в 12 лет
Лайма Вайкуле поздравила всех с салютом!
У Интарса Бусулиса тоже был салют в новогоднюю ночь
Агата Муцениеце была в эту ночь с родными и близкими
Яна Кошкина веселилась с шиком