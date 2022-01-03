Новый год звезд ⟩ Бортич на ковре, Седокова на коленях и торжество Пугачевой

Саша Бортич лежала на ковре

Ольга Орлова встречала Новый год на корабле

Татьяна Мингалимова с бокалом в руках

Латвийская певица Элина Глузунова встретила Новый год с семьей

Максим Галкин и Алла Пугачева принимали гостей

Настя Ивлеева выбрала необычное платье

Евгений Чичваркин и Ростислав Хаит встретили Новый год в бане

Ксения Собчак намекнула, что у нее была трудная ночь

Алена Водонаева прилегла на лестнице

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поделились теплом с подписчиками

Анна Заворотнюк в новогоднюю ночь искала что-то на крыше

Юлия Савичева испекла новогодний торт

Катерина Шпица праздновала без приключений

Вера Брежнева поздравила подписчиков

Лена Темникова встретила Новый год в цветах тигра

Ирина Шейк тоже в тренде

Ирина Дубцова в Новый год работала

Ирина Горбачева вспомнила все, что делала в 2021 году

Анна Седокова приняла участие в пикантной новогодней фотосессии

Андрей Малахов тоже сделал видео с итогами года

Андрей Мерзликин был с семьей дома

Дима Билан и его новогодняя елка

Веселый Новый год Анны Хилькевич

Яркая Анна Семенович

Ольга Бузова встретила праздник дома

Филипп Киркоров отпраздновал шумно

Сергей Лазарев показал себя в 12 лет

Лайма Вайкуле поздравила всех с салютом!

У Интарса Бусулиса тоже был салют в новогоднюю ночь

Агата Муцениеце была в эту ночь с родными и близкими