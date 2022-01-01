Политолог о выступлениях Левитса и Кариньша: Сложно связать сказанное с реальностью

Как отметил специалист, при оценке выступлений обоих должностных лиц как отдельных выступлений все было хорошо, однако люди воспринимали эти выступления через более длительную оценку деятельности политиков. По словам эксперта, обращение президента к народу было отстраненным, а премьер-министра - немного ближе к реальности.

Раевский отметил, что Кариньш включил в свое новогоднее обращение несколько тем и не остановился только на одном вопросе. По мнению Раевского, важны как форма речи, так и то, что он говорил. Премьер постарался выразить свои слова обнадеживающе и в стиле западных политиков.

"То, что сказал премьер-министр, было хорошо, но проблема в том, что очень трудно сопоставить сказанное с реальностью. Мы видим правительство в действии. Это полностью отличается от того, что мы могли слышать в обращении премьер-министра о том, на какие действия он мотивирует общество.

Видео: Новогоднее обращение премьер-министра Кришьяниса Кариньша

Складывается ощущение, что политики живут и действуют в соответствии со своими принципами, но премьер-министр призывает общественность действовать по-другому - быть разумными и понимающими, с боевым духом и так далее", - сказал политолог.

По его мнению, если посмотреть на правительство и его решения, ситуация сильно отличается от установок в речи премьер-министра. По словам Раевского, существует когнитивный диссонанс между тем, что говорит премьер-министр, и тем, какие действия правительства видит общество.

Говоря об обращении президента, специалист по связям с общественностью отметил, что первое, что бросилось в глаза - это выступление, сидя в кресле. Раевский отметил, что королева Великобритании делает так же, часто выбирая более удобное место для выступления, в отличие от лидеров других стран.

Видео: Новогоднее обращение президента Эгила Левитса

По словам политолога, выступление президента, сидящего у камина, было попыткой сделать речь более неформальной, придать другой тон выступлению.

Раевский считает, что хотя президент попытался затронуть в своем выступлении темы, относящиеся к будущему, одной из самых больших проблем было прошлое, о котором говорил Левитс, например, ограничения и Covid-19. По мнению политолога, в новогоднем обращении могло сложиться впечатление, что в следующем году нас ждет то же самое. Раевский сказал, что по крайней мере в этом отношении президент не смог мотивировать или придать оптимизма обществу.

Политолог признал, что

и у премьер-министра, и у президента были добрые намерения, но в речах можно было почувтствовать отстранение от общества, и оба выступления были отрезаны от действий. Политик может быть в риторике один, но своими дейтсвия показывать другое, сказал специалист по связям с общественностью.