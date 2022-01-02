Продюсер Линдеманна отреагировал на проверку одним предложением

"Мы никогда ничего не комментируем", - сказал продюсер.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку доводов общественников из Новосибирской области, которые высказались против выступления лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Сообщается, что активисты попросили депутатов поддержать и противостоять "антикультурным явлениям" на законодательном уровне. Они планируют найти поддержку, чтобы обратиться в СКР по поводу намеченного на январь мероприятия с участием Линдеманна.

Авторы напомнили, что артист уже имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов. Кроме того, они привели высказывание Бастрыкина из интервью изданию "Российская газета", где говорится о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты" и которой необходимо дать отпор.