"Черный лед на куртке". Пользователи соцсетей делятся "обледеневшими" фото

Uz jakas melnais ledus. Ejam un braucam prātīgi - ceļš tāda pats! pic.twitter.com/MsEH4GLtCM — Varis Karitāns (@VarisKaritans) January 2, 2022

Pēc koncerta sēžam un kausējam. Vecrīgā tupus - rāpus var pārvietoties pic.twitter.com/1nVIlnz6Z2 — Antra (@Antra48165741) January 2, 2022

Напомним, в понедельник в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких улицах.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно, сообщили агентству LETA в медицинских учреждениях.

"На улицах очень скользко, и результат не заставил себя ждать. Больница заполнена, приемное отделение - переполнено",

- заявил агентству LETA главный врач TOS Угис Зариньш.

Точное количество обратившихся за помощью он не назвал, но отметил, что это более 100 пациентов, и самая критическая ситуация была именно в воскресенье.

По словам Зариньша, для такого притока пациентов больница не предусмотрена. "Это примерно в пять раз больше, чем число пациентов, на которое рассчитано приемное отделение. Кроме того, следует считаться с тем, что персонал больницы болеет", - сказал главврач.