"Черный лед на куртке". Пользователи соцсетей делятся "обледеневшими" фото

Напомним, в понедельник в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких улицах.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно, сообщили агентству LETA в медицинских учреждениях.
"На улицах очень скользко, и результат не заставил себя ждать. Больница заполнена, приемное отделение - переполнено",
- заявил агентству LETA главный врач TOS Угис Зариньш.
Точное количество обратившихся за помощью он не назвал, но отметил, что это более 100 пациентов, и самая критическая ситуация была именно в воскресенье.
По словам Зариньша, для такого притока пациентов больница не предусмотрена. "Это примерно в пять раз больше, чем число пациентов, на которое рассчитано приемное отделение. Кроме того, следует считаться с тем, что персонал больницы болеет", - сказал главврач.
Самыми частыми травмами являются переломы костей плеча, бедра, лучевой кости, запястья и лодыжек. За помощью обращаются пациенты разного возраста.