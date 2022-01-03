Пн, 3.01.2022
В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе. Эгил Левитс
Эгил Левитс

"Черный лед на куртке". Пользователи соцсетей делятся "обледеневшими" фото

ФОТО: Dzeina/Twitter.com

2 января местами в Латвии наступившая оттепель принесла с собой ледяные дожди. Наблюдались они и утром в понедельник, 3 января. Коркой льда покрылись окна квартир и машин, тротуары и даже одежда людей. Пользователи Twitter поделились своими фотографиями обледеневших во время оттепели предметов.

Напомним, в понедельник в Больнице травматологии и ортопедии (TOS) существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких улицах.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно, сообщили агентству LETA в медицинских учреждениях.

"На улицах очень скользко, и результат не заставил себя ждать. Больница заполнена, приемное отделение - переполнено",

- заявил агентству LETA главный врач TOS Угис Зариньш.

Точное количество обратившихся за помощью он не назвал, но отметил, что это более 100 пациентов, и самая критическая ситуация была именно в воскресенье.

По словам Зариньша, для такого притока пациентов больница не предусмотрена. "Это примерно в пять раз больше, чем число пациентов, на которое рассчитано приемное отделение. Кроме того, следует считаться с тем, что персонал больницы болеет", - сказал главврач.

Самыми частыми травмами являются переломы костей плеча, бедра, лучевой кости, запястья и лодыжек. За помощью обращаются пациенты разного возраста.


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