"Приемное отделение переполнено". В больницах - наплыв жертв скользких улиц

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) также доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно, сообщили агентству LETA в медицинских учреждениях.

"На улицах очень скользко, и результат не заставил себя ждать. Больница заполнена, приемное отделение - переполнено",

- заявил агентству LETA главный врач TOS Угис Зариньш.

Точное количество обратившихся за помощью он не назвал, но отметил, что это более 100 пациентов, и самая критическая ситуация была именно в воскресенье.

По словам Зариньша, для такого притока пациентов больница не предусмотрена. "Это примерно в пять раз больше, чем число пациентов, на которое рассчитано приемное отделение. Кроме того, следует считаться с тем, что персонал больницы болеет", - сказал главврач.

Самыми частыми травмами являются переломы костей плеча, бедра, лучевой кости, запястья и лодыжек. За помощью обращаются пациенты разного возраста.

Представитель по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи Сармите Буйке также сообщила агентству LETA, что в воскресенье резко увеличилось количество вызовов от людей, которые получили травмы на скользких улицах. Если в пятницу и субботу скорая помощь доставила в больницы в среднем около десяти таких пациентов, то за прошедшие сутки - 54. В основном люди получили травмы рук и ног, но был и один пострадавший с тяжелой травмой головы.

Как сообщалось, в воскресенье во многих регионах Латвии прошел ледяной дождь, в том числе в столице, что способствовало стремительному обледенению улиц. Обледенение сохраняется и в понедельник.