Тайвань закупает отвергнутый Китаем ром в поддержку Литвы

Компания Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL) сообщила, что закупила 20 400 бутылок литовского рома, который на корабле "дрейфовал в море", так как Китай отказался его растаможить перед ввозом в страну.

Ожидается, что груз литовского рома в Тайвань прибудет в этом месяце. Перед тем, как он попадет на рынок, на бутылки будут наклеены этикетки на китайском языке, сообщила TTL.

"Литва поддерживает нас, а мы поддерживаем Литву. TTL призывает поднять за это стакан", - сказала компания.