Вт, 4.01.2022
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Тайвань закупает отвергнутый Китаем ром в поддержку Литвы

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Тайваньская алкогольная компания, принадлежащая государству, в понедельник сообщила, что приобрела более 20 000 бутылок рома литовского производства. Китай блокировал его поставку в связи с обострением дипломатического конфликта между Пекином и Вильнюсом.

Компания Taiwan Tobacco & Liquor Corporation (TTL) сообщила, что закупила 20 400 бутылок литовского рома, который на корабле "дрейфовал в море", так как Китай отказался его растаможить перед ввозом в страну.

Ожидается, что груз литовского рома в Тайвань прибудет в этом месяце. Перед тем, как он попадет на рынок, на бутылки будут наклеены этикетки на китайском языке, сообщила TTL.

"Литва поддерживает нас, а мы поддерживаем Литву. TTL призывает поднять за это стакан", - сказала компания.

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Осенью Китай прекратил железнодорожное сообщение с Литвой и выдачу экспортных разрешений литовским компаниям, а также снизил кредитный лимит и повысил цены для литовских компаний.


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