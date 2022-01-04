Пт, 7.01.2022
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Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии

Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли

Билли Айлиш ФОТО: Kevin Mazur/AFP/Scanpix

64-ю церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается в заявлении организаторов.

Решение о переносе церемонии было принято после обсуждения с властями и экспертами в области здравоохранения и безопасности, а также с учетом распространения варианта коронавируса омикрон. Организаторы посчитали, что проведение церемонии "сопряжено со слишком большими рисками".

Новая дата мероприятия будет названа позже.

Напомним, ранее появились слухи о переносе церемонии. По словам инсайдера, предположительно, шоу не состоится 31 января 2022 года, как планировалось ранее. Это будет уже второй раз, когда продюсеры "Грэмми" изменят дату. В прошлом году премию перенесли на 14 марта из-за всплеска случаев коронавируса.

Галерея: "Грэмми-2021"


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