Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли

Решение о переносе церемонии было принято после обсуждения с властями и экспертами в области здравоохранения и безопасности, а также с учетом распространения варианта коронавируса омикрон. Организаторы посчитали, что проведение церемонии "сопряжено со слишком большими рисками".

Напомним, ранее появились слухи о переносе церемонии. По словам инсайдера, предположительно, шоу не состоится 31 января 2022 года, как планировалось ранее. Это будет уже второй раз, когда продюсеры "Грэмми" изменят дату. В прошлом году премию перенесли на 14 марта из-за всплеска случаев коронавируса.