Почему на Луне до сих пор нет космических станций?

Одна из причин, по которой мы еще не построили космическую станцию на Луне, состоит в том, что пока человек на Луне бывает не так часто. На Луну доставить человека удалось только шесть раз. Это было во время миссий Apollo с 1969 по 1972 год.

Вид ракеты (Saturn V), который использовался, чтобы доставить астронавтов на Луну, больше не производится. Это означает, что пока у нас нет достаточно мощных ракет, чтобы доставить человека и все необходимое для космической станции на Луну, сообщает портал The Conversation.

Правда, строительство мощных ракет начинается снова. Исследовательское предприятие SpaceX в последние годы создает все более мощные и сильные ракеты, которые могли бы доставить астронавтов на Луну. Именно поэтому NASA уже планирует будущую лунную миссию.

Конечно, есть большая разница между коротким путешествием на Луну и постройкой космической станции. Один из способов, как это сделать, состоит в том, чтобы подготовить детали на Земле, доставить их на Луну и составить там вместе, как кубики Lego. Таким образом была построена, например, Международная космическая станция (МКС).

Правда, МКС находится лишь на расстоянии 400 км от поверхности планеты, а Луна расположилась в 384 тысячах км от Земли. На это путешествие понадобится три дня и огромное количество топлива.

Поэтому лучше было бы построить космическую станцию из материалов, которые можно найти на Луне. Уже сейчас в лабораториях Земли проверяется лунный бетон как потенциальный строительный материал. На Земле бетон формируется из песка, цемента и воды, а на Луне ничего из этого нет. Правда, там есть лунная пыль и сера, которые расплавляют и смешивают вместе, чтобы получить более прочный, чем многие существующие на Земле, материал.

Еда и энергия

Надо подумать и о том, что понадобится астронавтам, которые будут работать на космической станции. Важнейшими вещами являются продовольствие и электричество, чтобы приводить в действие оборудование, готовить еду и производить кислород.

Ученые также работают над тем, как в космосе выращивать продукты. Астронавты на МКС проводят эксперименты, чтобы выращивать овощи на почвенных подушках. Другая возможность - выращивать растения с помощью гидропоники, то есть не в почве, а в воде.

Получение энергии на Луне является более сложной задачей. Солнечная энергия была бы лучшим вариантом, однако период вращения Луны составляет 28 дней, что означает, что фиксированная космическая станция была бы под Солнцем 14 дней, за которыми следуют 14 дней тьмы. Если станция не оборудована мощными батареями, то ни одно устройство не будет работать в темноте.

Один из способов решения проблемы - построить космическую станцию на одном из полюсов Луны и поднять солнечные панели над поверхностью спутника. Ротирующие панели, таким образом, всегда освещались бы Солнцем.