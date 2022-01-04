Вт, 4.01.2022
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Лигита, 51 год

Дина Зузане призналась, чему ее научил бывший супруг

ФОТО: Dinas privātais arhīvs

Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс и его жена, меценат и коллекционер произведений искусства Дина Зузане рассказали в мае 2021 года, что они решили развестись после 40 лет брака.

В интервью интернет-журналу портала TVNET KLIK Дина Зузане призналась, чему ее научил бывший муж.

Публикуем фрагмент из интервью.

- Вы сказали, что ваши учителя - встреченные по жизни люди. Чему вас научил ваш уже бывший муж?

- Бывший муж показал мне то, что мужчина может ухаживать, что он может быть внимательным, что может учиться на своих ошибках. Мне всегда нравилось искусство, но то, что мне показал и чему научил Янис... я могу только восхищаться им.

Мне жалко, что я сейчас ушла из нашего детища - музея современного искусства Zuzeum,

но я со своей персональной коллекцией по-прежнему участвую в выставках.

- Ну и на "десерт" несколько экспресс-вопросов: Секс после 50, ваши ощущения?

- Все то же самое, как и раньше: годы - не препятствие для наслаждения! Нужно сказать, я не чувствую себя настолько старой, как показывает цифра в паспорте. Важна женская энергия, интерес к жизни и людям, все это и придает всему вкус.

Интервью целиком читайте здесь!


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