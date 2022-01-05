"Не смотрите наверх" - злая комедия о том, что большинство людей - идиоты. И она пугающе реалистична

Под самый конец 2021-го на Netflix состоялась премьера нового фильма одного из главных голливудских сатириков Адама МакКея "Не смотрите наверх" с Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс и россыпью других голливудских звезд. И, кажется, это был главный фильм ушедшего года! Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" объясняет, почему вы обязаны его увидеть.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
"Не смотрите наверх"/Don't Look Up
США, 2021
Социально-политическая сатира
Режиссер: Адам МакКей
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Марк Райлэнс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде
Астрономы доктор Минди (Леонардо ДиКаприо) и Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) обнаруживают ранее неизвестную комету. Однако радость ученых сменяется ужасом, когда выясняется, что траектория девятикилометровой "убийцы планет" проходит ровно через Землю, а столкновение произойдет через шесть с половиной месяцев. Минди и Дибиаски начинают обращаться во все инстанции - от популярных ток-шоу до администрации президента США (Мэрил Стрип), но оказывается, что угроза вымирания всего живого на Земле не так уж и сильно заботит современное человечество.
Адам МакКей начинал режиссерскую карьеру с "оболтусных" комедий преимущественно с актером Уиллом Ферреллом в главной роли, самой известной из которых остается "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди". Серьезный поворот случился в 2015 году, с выходом "Игры на понижение" - истории нескольких человек, независимо друг от друга предсказавших экономический кризис 2008 года, стоивший многим рабочих мест, а иногда - и жизни, и заработавших на этом.
Режиссер тогда неожиданно умудрился превратить историю из не слишком увлекательного мира финансистов в настоящую драму человеческих страстей, достоинства и подлости, не забыв, впрочем, и о юморе. Однако преобразился и он - на смену добродушному дурачеству пришла едкая сатира над политикой, финансовой элитой, журналистами и кем только не, с нередким ломанием "четвертой стены". Так, в одной из сцен прямо к зрителям, чтобы объяснить очередную финансовую процедуру, обращалась Марго Робби в ванной с пузырьками и бокалом шампанского. Метод сработал, фильм обернулся успехом, и следующим проектом МакКея стала "Власть" - нашумевший, но уже менее успешный байопик о бывшем вице-президента США Дике Чейни.
"Не смотрите вверх" в некотором роде подводит итог командировки МакКея в жанр социально-политической сатиры: все элементы его стиля, начиная с "Игры на понижение", тут на месте - не исключая засилья в фильме сплошь звезд мировой величины, во главе которых, разумеется, Леонардо ДиКаприо. Небезосновательно любимый миллионами актер не появлялся на экране вот уже два года, а до этого выдавал исключительно выдающиеся перформансы в фильмах Тарантино, Иньярриту (долгожданный "Оскар" за роль в "Выжившем"), Лурмана и Скорсезе.
Возникали даже разумные сомнения: ДиКаприо явно находится на самой вершине, путь теперь - только вниз, не вечно же продолжаться успеху, тем более после гениального "Однажды в… Голливуде"? Но нет - на радость поклонникам, МакКей подготовил для своего главного актерского козыря материал не хуже, пусть и не столь маниакально-эстетский, как у Тарантино.
Что интересно, новая работа МакКея ломает "четвертую стену" не только с точки зрения режиссуры (этот прием уже основательно поднадоел). Во-первых, Леонардо ДиКаприо известен общественной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и проблематики глобального потепления (обе эти темы сознательно игнорируются существенной частью политиков и человечества), во-вторых - и этот момент решающий - время производства и премьеры "Не смотрите наверх" забавно, если не сказать - по роковому подозрительно, совпало с пандемией Covid-19.
Будто само провидение подготовило для проекта Netflix идеальный тайминг (предыдущие фильмы МакКея все-таки появлялись не на острие повестки). Этот кинопамфлет выходит в тот момент истории, когда человеческий интеллект и сама способность рационально воспринимать происходящее вокруг подвергается по всему миру беспрецедентному стресс-тесту, а удобная позиция побега от реальности под прикрытием формулы "Я вне политики" подается как безусловная мудрость. Как мы проходим этот тест? Не сказать, что блестяще. Войны, пандемия, диктатура, глобальное потепление - любое архиважное событие в эпоху информационного шума может с серьезным лицом быть поставлено под сомнение.
Реакцией на это стали естественные в такой ситуации злость и обреченность, выраженные в форме едкой сатиры. МакКей, изливая с экрана колючую язвительность, иногда заметно перегибает палку - настолько, что становится страшно за фильм как художественное произведение, которому, вроде как, предписано любить людей. "Не смотрите наверх" вышагивает по тонкому канату, иногда сваливаясь в заметный крен, но все-таки соблюдая равновесие. Смотреть на это смертельно опасное представление - завораживающе.
Заметно помогает в этом режиссеру его постоянный в трех последних фильмах соратник Хэнк Коруин. Его монтаж - негармоничный, выбивающий из привычного комфорта - режет глаз и вторит посылу фильма и самой цели сатиры - попытке расшевелить людей перед главной катастрофой, которая уже давно совсем рядом - ими самими.
Видео: Трейлер фильма "Не смотрите наверх"
Впрочем, интересно и то, на какое именно дерево решили лаять МакКей с соратниками - ведь новейшие инициативы по защите климата срываются отнюдь не по вине администрации, инфлюенсеров и журналистики США, но - России и Китая. Впрочем, там такое кино снимать явно не станут.
Вердикт: Все мы знаем людей, старательно призывающих не портить настроение "страшными" разговорами. Этот фильм - яркое напоминание о том, почему их стоит опасаться больше всех остальных. А самое смешное в "Не смотрите наверх", впрочем, то, что жалеть человечество оказывается попросту невозможно. Грядет Апокалипсис - и слава богу. Давно пора.