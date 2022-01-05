"Не смотрите наверх" - злая комедия о том, что большинство людей - идиоты. И она пугающе реалистична

Режиссер тогда неожиданно умудрился превратить историю из не слишком увлекательного мира финансистов в настоящую драму человеческих страстей, достоинства и подлости, не забыв, впрочем, и о юморе. Однако преобразился и он - на смену добродушному дурачеству пришла едкая сатира над политикой, финансовой элитой, журналистами и кем только не, с нередким ломанием "четвертой стены". Так, в одной из сцен прямо к зрителям, чтобы объяснить очередную финансовую процедуру, обращалась Марго Робби в ванной с пузырьками и бокалом шампанского. Метод сработал, фильм обернулся успехом, и следующим проектом МакКея стала "Власть" - нашумевший, но уже менее успешный байопик о бывшем вице-президента США Дике Чейни.

ФОТО: SCANPIX

"Не смотрите вверх" в некотором роде подводит итог командировки МакКея в жанр социально-политической сатиры: все элементы его стиля, начиная с "Игры на понижение", тут на месте - не исключая засилья в фильме сплошь звезд мировой величины, во главе которых, разумеется, Леонардо ДиКаприо. Небезосновательно любимый миллионами актер не появлялся на экране вот уже два года, а до этого выдавал исключительно выдающиеся перформансы в фильмах Тарантино, Иньярриту (долгожданный "Оскар" за роль в "Выжившем"), Лурмана и Скорсезе.

Возникали даже разумные сомнения: ДиКаприо явно находится на самой вершине, путь теперь - только вниз, не вечно же продолжаться успеху, тем более после гениального "Однажды в… Голливуде"? Но нет - на радость поклонникам, МакКей подготовил для своего главного актерского козыря материал не хуже, пусть и не столь маниакально-эстетский, как у Тарантино.

Адам МакКей и Дженнифер Лоуренс на съемках "Не смотрите наверх", проходивших в условиях требований эпидемиологической безопасности ФОТО: SCANPIX

Что интересно, новая работа МакКея ломает "четвертую стену" не только с точки зрения режиссуры (этот прием уже основательно поднадоел). Во-первых, Леонардо ДиКаприо известен общественной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и проблематики глобального потепления (обе эти темы сознательно игнорируются существенной частью политиков и человечества), во-вторых - и этот момент решающий - время производства и премьеры "Не смотрите наверх" забавно, если не сказать - по роковому подозрительно, совпало с пандемией Covid-19.

Будто само провидение подготовило для проекта Netflix идеальный тайминг (предыдущие фильмы МакКея все-таки появлялись не на острие повестки). Этот кинопамфлет выходит в тот момент истории, когда человеческий интеллект и сама способность рационально воспринимать происходящее вокруг подвергается по всему миру беспрецедентному стресс-тесту, а удобная позиция побега от реальности под прикрытием формулы "Я вне политики" подается как безусловная мудрость. Как мы проходим этот тест? Не сказать, что блестяще. Войны, пандемия, диктатура, глобальное потепление - любое архиважное событие в эпоху информационного шума может с серьезным лицом быть поставлено под сомнение.

Мэрил Стрип в роли женской версии Дональда Трампа ФОТО: SCANPIX

Реакцией на это стали естественные в такой ситуации злость и обреченность, выраженные в форме едкой сатиры. МакКей, изливая с экрана колючую язвительность, иногда заметно перегибает палку - настолько, что становится страшно за фильм как художественное произведение, которому, вроде как, предписано любить людей. "Не смотрите наверх" вышагивает по тонкому канату, иногда сваливаясь в заметный крен, но все-таки соблюдая равновесие. Смотреть на это смертельно опасное представление - завораживающе.

Заметно помогает в этом режиссеру его постоянный в трех последних фильмах соратник Хэнк Коруин. Его монтаж - негармоничный, выбивающий из привычного комфорта - режет глаз и вторит посылу фильма и самой цели сатиры - попытке расшевелить людей перед главной катастрофой, которая уже давно совсем рядом - ими самими.

Видео: Трейлер фильма "Не смотрите наверх"

Впрочем, интересно и то, на какое именно дерево решили лаять МакКей с соратниками - ведь новейшие инициативы по защите климата срываются отнюдь не по вине администрации, инфлюенсеров и журналистики США, но - России и Китая. Впрочем, там такое кино снимать явно не станут.