В пансионате Sprīdīši омикрон-штаммом Covid-19 заболели все постояльцы

И.о. главы Sprīdīši Илзе Элсте рассказала, что 14 клиентов были вакцинированы, а двое категорически от вакцинации отказались.

Элсте признала, что на Рождество один из клиентов без разрешение сутки напролет праздновал вне стен пансионата.

Он один из первых получил положительный результат теста на Covid-19. В свою очередь, в конце года омикрон-штамм Covid-19 была обнаружен и у одной из опекунов.

"К счастью, у всех клиентов болезнь проходит легко или вообще без симптомов. Опекунам, у которых болезнь проходит без симптомов, чтобы защитить от заболеваний их семьи, обеспечена жизнь на месте в доме престарелых", - сказала Элсте.

И.о. руководителя признала, что в конце года в просторном Доме культуры Поциемса состоялся праздничный концерт, который с получасовым промежутком посетили три постояльца пансионатов, которые сидели за столиками по четыре человека, соблюдая двухметровую дистанцию. Она добавляет, что жители пансионатов очень устали от однообразной жизни, потому что из-за пандемии у них ограничены возможности общения с близкими.

Она также благодарна всем благотворителям, которые порадовали подарками живущих в пансионате.