В Лос-Анджелесе умер латвийский диджей Роберт Францис
В Лос-Анджелесе 1 января в результате трагического случая погиб латвийский диджей Роберт Францис, также известный как DJ Pasaka (Сказка).
В Лос-Анджелесе 1 января в результате трагического случая погиб латвийский диджей Роберт Францис, также известный как DJ Pasaka (Сказка).
Живущий в США латвийский режиссер Микс Озолиньш написал в Facebook, что несчастье случилось, когда Францис на мотороллере ехал домой с новогоднего мероприятия, где выступал.
"С величайшей грустью должен сообщить, что близкий друг, талантливый диджей и милый, сознательный и уважающий себя человек Роберт Францис отправился в вечность, попав в аварию на мотороллере. Он направлялся в свой новый дом в Лонг-Бич. Самые глубокие соболезнования Инете Ковалевской, у которой Роб был единственным сыном", - пишет Озолиньш.
Ковалевска подтвердила смерть сына: "Это был последний DJ-сет в жизни Роберта. Новогодняя ночь. Роберт трагически погиб по дороге домой. Люблю тебя, мой милый мальчик, сынок, тигренок, теперь ты мой ангел-хранитель".