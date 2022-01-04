В Лос-Анджелесе умер латвийский диджей Роберт Францис

Живущий в США латвийский режиссер Микс Озолиньш написал в Facebook, что несчастье случилось, когда Францис на мотороллере ехал домой с новогоднего мероприятия, где выступал.

"С величайшей грустью должен сообщить, что близкий друг, талантливый диджей и милый, сознательный и уважающий себя человек Роберт Францис отправился в вечность, попав в аварию на мотороллере. Он направлялся в свой новый дом в Лонг-Бич. Самые глубокие соболезнования Инете Ковалевской, у которой Роб был единственным сыном", - пишет Озолиньш.