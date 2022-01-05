Кекавская дума продолжает борьбу против азартных игр на территории города

Против проголосовала только председатель думы предыдущего созыва Виктория Байре (JV), а другой член "Нового Единства" Арнольд Кейстерс не принял участия в голосовании после того, как выразил свое мнение.
Кекава - первое самоуправление в Латвии, которое воспользовалось полномочиями, предоставленными самоуправлениям в апреле прошлого года поправками к закону об азартных играх и лотереях, для принятия обязательных правил, определяющих места и территории, на которых азартные игры не разрешены.
Дума Кекавского края также первой обратится в КС, чтобы решить, какое из толкований закона соответствует основному закону государства. Председатель думы Юрис Жилко (AP) отметил, что речь идет не о разногласиях между двумя партнерами, а скорее о различных интерпретациях закона разными министерствами.
По словам Жилко, решение Кекавы считает правильным Министерство юстиции во главе с Янисом Бордансом (JKP), в то время как Министерство охраны среды и регионального развития, как и Министерство финансов и Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми считают, что Кекавская дума превысила свои полномочия.
Главный вопрос спора заключается в том, может ли дума политическим решением ограничить, а фактически запретить азартные игры на всей своей территории. В своем распоряжении Плешс указывает, что
"у самоуправления нет достаточных оснований для запрета на организацию азартных игр на всей территории самоуправления, или же самоуправление неверно истолковало установленное для него законом право на определение мест и территорий, на которых азартные игры запрещены, путем необоснованно расширенного толкования, в результате чего, среди прочего, необоснованно ограничило права коммерсантов на осуществление коммерческой деятельности".