Кекавская дума продолжает борьбу против азартных игр на территории города

Против проголосовала только председатель думы предыдущего созыва Виктория Байре (JV), а другой член "Нового Единства" Арнольд Кейстерс не принял участия в голосовании после того, как выразил свое мнение.

Кекава - первое самоуправление в Латвии, которое воспользовалось полномочиями, предоставленными самоуправлениям в апреле прошлого года поправками к закону об азартных играх и лотереях, для принятия обязательных правил, определяющих места и территории, на которых азартные игры не разрешены.

Дума Кекавского края также первой обратится в КС, чтобы решить, какое из толкований закона соответствует основному закону государства. Председатель думы Юрис Жилко (AP) отметил, что речь идет не о разногласиях между двумя партнерами, а скорее о различных интерпретациях закона разными министерствами.

По словам Жилко, решение Кекавы считает правильным Министерство юстиции во главе с Янисом Бордансом (JKP), в то время как Министерство охраны среды и регионального развития, как и Министерство финансов и Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми считают, что Кекавская дума превысила свои полномочия.

Главный вопрос спора заключается в том, может ли дума политическим решением ограничить, а фактически запретить азартные игры на всей своей территории. В своем распоряжении Плешс указывает, что