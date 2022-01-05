Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом за свой анонс шоу Ивана Урганта
Певица Манижа извинилась за то, как проанонсировала свое появление в образе мачо в новогоднем шоу Ивана Урганта CIAO, 2021.
Певица Манижа извинилась за то, как проанонсировала свое появление в образе мачо в новогоднем шоу Ивана Урганта CIAO, 2021.
"Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him", - написала Манижа в своем Instagram.
Однако позже певица отредактировала свой пост, потому что представители ЛГБТ-сообщества сочли эту шутку неуважительной, учитывая то давление, под которым находятся трансгендерные люди.
"Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно. Со своей стороны я бы хотела извиниться перед всеми, кого оскорбил этот пост. Мне не стыдно признать свою ошибку и работать над собой. Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять", - извинилась Манижа.
На шоу певица появилась в образе итальянского мачо в окружении участниц конкурса красоты. Кроме того, она исполнила свой хит "Русская женщина" на итальянском языке.
Манижа неоднократно выступала с поддержкой в отношении ЛГБТ-сообщества, из-за чего с ней перестали общаться некоторые родственники из родного Таджикистана.