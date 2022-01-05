Латвия планирует поставлять Украине оружие

Министр обороны и Посол Украины в среду, 5 декабря, пока лишь обменялись списками пожеланий по содержанию гуманитарных грузов, согласование еще не завершено.

"Включая оружие и военную технику. Мы сделаем это. И, конечно же, мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое.

Украина имеет право и должна уметь защищаться. Эта страна в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ, из нашего региона. Другими словами, Украина воюет на нашей войне",

- сказал Пабрикс.

Посол Украины выразил благодарность за сотрудничество, признав, что его страна ценит Латвию не только как партнера, но и как друга.