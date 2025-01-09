Главное за 9 января Продажу алкоголя ограничат, рекордное тепло в январе и неопознанный объект над границей

За рубежом:

Утром 8 января в эстонском небе появился безымянный летательный аппарат, который несколько часов неоднократно перемещался от южных границ над Тарту почти до Таллинна и Нарвы. Rus.Postimees узнал, что это было.

Днем в среду, 8 января, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

​В Лос-Анджелесе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров, охвативших несколько районов на западе города. По последним данным, погибли два человека. Десятки тысяч жителей эвакуированы, в тушении огня участвуют почти полторы тысячи пожарных, но из-за штормовых ветров сдержать огонь пока не удается.

Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок, "Телеграф". При этом, по сведениям издания, он пытается привлечь на свою сторону главного конкурента - экс-главкома ВСУ Залужного.

Принц Уэльский Уильям в соцсетях поздравил свою супругу принцессу Кэтрин с 43-летием, назвав ее "самой замечательной женой и матерью" и выложив никогда ранее не публиковавшуюся фотографию.

Интересное чтиво:

Шумный ночной клуб, яркие огни и приятная музыка - популярный блогер Intrisha отправилась туда вместе с другом, чтобы весело провести время. Но вечер неожиданно обернулся опасной ситуацией, после которой инфлюенсер пообещала больше не посещать клубы и бары. TVNET+ разобрался в вопросе.