Четверг пришел с новостями: Сейм поддержал строгие ограничения на продажу алкоголя, а над Эстонией и латвийской границей часами летал неопознанный объект. В стране прогнозируется необычно теплая погода для января, а мобильный оператор требует 27 000 от известного благотворителя из Иецавы. За рубежом - разрушительные пожары в Лос-Анджелесе, российский удар по Запорожью с множеством жертв и перспективы второго срока Владимира Зеленского. Не обошлось и без достижений: Латвия заняла высокое место в международном рейтинге, оставив позади Германию и США. Эти и другие новости четверга, 9 января - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 9 января ⟩ Продажу алкоголя ограничат, рекордное тепло в январе и неопознанный объект над границей
Новости Латвии:
В четверг, 9 января, депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки, направленные на сокращение потребления алкоголя в обществе. Среди прочего изменения предусматривают ограничение времени, в течение которого можно покупать алкогольные напитки.
Средняя температура воздуха в Латвии в ближайшие три недели будет на четыре-пять градусов выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Арнис из Иецавы, известный своей многолетней помощью молодежи в борьбе с зависимостями и поддержкой малообеспеченных семей, столкнулся с финансовыми трудностями из-за конфликта с телекоммуникационной компанией Bite. Ранее Арнис был награжден премией "Гордость Латвии" за свою благотворительную деятельность, но теперь ему самому нужна помощь, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Латвийской национальной авиакомпании airBaltic придется вернуть более 1 млн евро пассажирам, которые потребовали возврата денег за билеты на отмененные рейсы, рассказал в интервью агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Мошенники на различных платформах в социальных сетях предлагают обойти процесс получения водительских прав, просто купив их. В свою очередь, представители Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Государственной полиции подчеркивают, что подделать водительское удостоверение, которое можно было бы принять за подлинное, в настоящее время невозможно. За покупку поддельных документов грозит уголовная ответственность, сообщает Lsm.lv.
За рубежом:
Утром 8 января в эстонском небе появился безымянный летательный аппарат, который несколько часов неоднократно перемещался от южных границ над Тарту почти до Таллинна и Нарвы. Rus.Postimees узнал, что это было.
Днем в среду, 8 января, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В Лос-Анджелесе объявлена чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров, охвативших несколько районов на западе города. По последним данным, погибли два человека. Десятки тысяч жителей эвакуированы, в тушении огня участвуют почти полторы тысячи пожарных, но из-за штормовых ветров сдержать огонь пока не удается.
Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй президентский срок, "Телеграф". При этом, по сведениям издания, он пытается привлечь на свою сторону главного конкурента - экс-главкома ВСУ Залужного.
Принц Уэльский Уильям в соцсетях поздравил свою супругу принцессу Кэтрин с 43-летием, назвав ее "самой замечательной женой и матерью" и выложив никогда ранее не публиковавшуюся фотографию.
Интересное чтиво:
Шумный ночной клуб, яркие огни и приятная музыка - популярный блогер Intrisha отправилась туда вместе с другом, чтобы весело провести время. Но вечер неожиданно обернулся опасной ситуацией, после которой инфлюенсер пообещала больше не посещать клубы и бары. TVNET+ разобрался в вопросе.
Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) выяснил, что Латвия находится на восьмом в мире месте по важному показателю гендерного равенства. Латвия обошла и Эстонию, и Литву. Россия - в конце списка вместе с Северной Кореей и Беларусью, сообщает Rus.Postimees.
Елена Лубане, воспитывающая десятерых детей, называет свою жизнь непрерывной работой, за которую никто не платит и где нет выходных. Вместе с мужем она самостоятельно строит будущее своей семьи. Однако с годами все чаще возникает вопрос: на что она сможет рассчитывать в старости?
Скоро будет месяц с тех пор, как латвийский баскетболист Янис Тимма скончался в Москве в возрасте 32 лет. Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту его смерти, а друг Яниса Марк Пугачев в социальных сетях много говорит об ответственности бывшей жены спортсмена, популярной российской певицы Анны Седоковой. Мы обобщили то, что сама Седокова публично заявляла после безвременной кончины Тиммы.
5 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус", где впервые успеха добился фильм из Латвии - анимационная лента режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток". Где награды, там и праздники. А где праздники - там еда и напитки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!