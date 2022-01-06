Вжик и... все? Что делать, если мужчина слишком быстро эякулирует

Про возможность усиления женского удовольствия и ускорения достижения оргазма можно прочитать тут, а в этой статье мы расскажем о самых эффективных методах отсрочки мужского оргазма и продления момента близости для обоих.

Самые эффективные методы:

Тренировка стамины (выносливости)

Уменьшение чувствительности

Использование эрекционных колец

Тренировка выносливости

Эякуляция наступает тогда, когда уровень возбуждения предельно высок, это ни для кого не секрет. Частой причиной преждевременного семяизвержения является длительное воздержание. В таких случаях даже самая слабая стимуляция может привести к оргазму, что, в свою очередь, на порядок сокращает длительность полового акта.

Тренировка выносливости может быть очень даже хорошим решением, чтобы даже во время редких случаев интимной близости мужчина с легкостью мог контролировать свою сексуальность и доставлять удовольствие так долго, как того желают оба партнера.

Наиболее эффективным процесс тренировки будет с особо рельефным, а значит, наиболее стимулирующим мастурбатором. Рельеф такого мастурбатора предоставляет более интенсивные ощущения, нежели рука, влагалище или анальное отверстие. С каждым разом во время мастурбации половой член все больше будет привыкать (выработается толерантность) к интенсивному массажу и, таким образом, во время полового акта также будет менее чувствителен.

ФОТО: Пресс-фото

Уменьшение чувствительности

Есть возможность уменьшить чувствительность еще до или во время полового акта. Этого можно добиться с помощью специальной снижающей чувствительность интимной косметики или созданных для этой цели презервативов. Снижающую чувствительность косметику (пролонгатор) наносят на головку члена и самую чувствительную его часть - уздечку (анг. - frenulum). Средство впитается за несколько минут, после чего член будет менее чувствительным, благодаря чему не возникнет ощущение чрезмерной стимуляции. Соответственно, времени до достижения оргазма будет больше. Главное - нанести средство правильно и дать ему полностью впитаться в кожу, не допустив при этом попадания остатков на половые органы женщины.

Конечно, сразу после нанесения средства можно надеть презерватив, тогда эффект будет двойным

и приступить к пенетрации можно будет сразу, так как через презерватив средство не может просочиться и попасть на кожу второго человека.

Также и эти презервативы помогут продлить акт за счет снижающего чувствительность резервуара в них. После того, как презерватив надет, очень важно не сразу начинать интенсивные пенетративные движения. Надо дать пару минут, чтобы снижающее чувствительность вещество успело впитаться и начать действовать. Если не подождать, есть риск наступления эякуляции до начала действия пролонгатора.

Эрекционные кольца

Главная задача эрекционного кольца - помочь мужчине дольше сохранить твердость эрегированного члена и продлить время полового акта, чтобы кульминация была максимально своевременная и контролируемая.

Кольцо сжимает основание члена, тем самым не давая крови возможности стремительного оттока обратно к телу. Это помогает дольше сохранить эрегированное состояние полового члена. Также во время приближения оргазма мужчина лучше себя контролирует, что позволяет вовремя поменять ритм, позу, угол или вовсе сделать небольшую паузу. Конечно, кольцо не будет магическим помощником на всю ночь, но оно отлично поможет в моменты, когда контроль так необходим!

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Также фаза приближения оргазма (стадия плато) особенно приятна, и нередко мужчины наслаждаются ею больше, чем самой эякуляцией.

Лучшие кольца можно найти здесь.

ФОТО: Publicitātes attēls