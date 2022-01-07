Рэпер Face уехал из России
Российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дремин) был вынужден уехать из России. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его тетю заместителя председателя общественной палаты Башкирии Кристину Недорезову-Дремину.
Российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дремин) был вынужден уехать из России. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на его тетю заместителя председателя общественной палаты Башкирии Кристину Недорезову-Дремину.
"К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", - написала она.
Подробности отъезда не сообщаются. Позднее этот комментарий был удален, однако сообщение распространили ряд СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал.
Напомним, в сентябре рэпер дал большое интервью порталу "Медуза". Артист заявил, что сразу несколько его концертов отменились из-за давления властей. Он заговорил и о других артистах, кто высказывался в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального весной 2021 года.