Рэпер Face уехал из России

"К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", - написала она.

Подробности отъезда не сообщаются. Позднее этот комментарий был удален, однако сообщение распространили ряд СМИ. Сам музыкант эту информацию не комментировал.