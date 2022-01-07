Вс, 9.01.2022
Появляется такой образ жизни. Они дошли до того, что им неинтересно искать новую работу, потому что есть другие доходы Янис Херманис, финансовый и налоговый эксперт LDDK
Янис Херманис, финансовый и налоговый эксперт LDDK

Ничего не изменится, включая нас самих, или 2022=2021

ФОТО: Freepik

Вот и прошла первая неделя нового года. На момент написания этой статьи - чуть меньше, на момент выхода - чуть больше. Не суть. Я все равно уверен, что могу достаточно точно предсказать главные события года, а также то, как это повлияет на нас в целом и на меня в частности.

Настрадался Нострадамус от людей

Я уже рассказывал о том, как отношусь к гороскопам. К предсказаниям и экстрасенсам я отношусь примерно так же. Очень просто сочинять полные символов тексты, которые легко интерпретировать как душе угодно.

"Кровавые реки потекут, и молодой тигр обретет темную силу" - это я про Гитлера, воевавшего в траншеях Первой мировой, Наполеона времен Великой французской революции или Цезаря на службе в Азии? Или про кого-то в будущем?

Я слышал о многих предсказателях, которые объясняют свои фразы задним числом. Но почему-то никто из победителей "Битвы экстрасенсов" не закупился биткоинами в 2019 году или не поставил на победу "Лестера" в АПЛ летом 2015-го.

Однако все же многие исторические события имеют свойство если не повторяться, то точно "зеркалиться" в веках. А иногда даже в годах.

Вот какая главная новость мирового уровня первой недели 2022 года? Конечно же, происходящее в Казахстане. Народ вышел на улицы, недовольный правительством, полиция и войска их сдерживают, другие страны высказывают опасения.

ФОТО: Zhanbyrbaevkz

Давайте же вспомним 2021 год. Главная новость первой недели? Захват Капитолия в США. Народ вышел на улицы, недовольный новоизбранным правительством, полиция и войска их сдерживают, другие страны высказывают опасения. А чуть позже и в России народ вышел на улицы, недовольный правительством (правда, по другой причине - из-за ареста Алексея Навального), полиция и войска их сдерживали, другие страны высказывали опасения.

2020 год. В Иране сбивают Boeing 737-800, правительство страны признает себя виновными. В ответ на это - народ выходит на улицы, и бла-бла-бла...

Январь 2019 года - Венесуэла, январь 2018 года - Греция, январь 2017 года - Гаити и снова США, но тогда выходили противники Трампа. Продолжать?

А, кстати, знаете, что еще общего у всех этих событий? Трамп так и остался президентом, гаитянский полицейский и политик Ги Филипп все еще сидит в тюрьме, законопроект об ограничении забастовок в Греции не отозвали, Мадуро тоже все еще во власти, Навальный в тюрьме, а Байден - в Белом доме. Что будет с Казахстаном? Посмотрим, конечно, но у меня есть определенные подозрения.

Послезавтра я опять буду здесь

Итак, мои предсказания на 2022 год. Особенной конкретики не обещаю, но уверен в том, что подавляющая их часть (если даже не все) сбудется.

1. Во многих других странах также пройдут протесты и митинги. В Европе - по вопросу мигрантов, в США - об оружии и, вероятно, какого-то вида дискриминации. Также как минимум в одной стране Южной Америки или Восточной Европы пройдут крупные митинги против правительства. Я бы поставил на Украину, но тут уверенность невысока.

2. В Латвии как раз будет спокойно. Ну, то есть еще несколько антиваксерских митингов, это ясное дело. Может, что-то минимальное относительно зарплат или цен на электричество/газ. Но ничего особенного. Кстати, еще и выборы в 2022 году будут. В коалицию попадут "Новое Единство", "Для развития/За!", Национальное объединение и, возможно, Новая консервативная партия.

Еще в Сейме будут "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а также одна-две новые партий. Моя ставка на "Прогрессивных" и Гобземса. Либо СЗК, либо "Прогрессивные" тоже войдут в коалицию. Скорее - вторые, но чего только в жизни не бывает.

3. Спортивные прогнозы. На Олимпиаде больше всего медалей получат Германия, Канада, Норвегия, США и Россия (пардон, Олимпийские спортсмены из России). Скорее всего, именно в таком порядке - по убыванию. На хоккейном турнире победит Канада (да, даже без игроков НХЛ) или внезапная Финляндия. А вот уже на собственно чемпионате мира по хоккею победит именно Финляндия. Чуть меньше шансов у Швеции и Канады. На чемпионате мира по футболу победит Германия или Бразилия. 

ФОТО: Sergei Grits/AP

4. На более траурной ноте - умрет определенное количество известных людей. Большая часть из них будут уже в почтенном возрасте, и люди будут несколько дней вспоминать их достижения и переслушивать песни/пересматривать фильмы/смаковать фразы. Но будет и парочка сравнительно молодых людей, что, конечно же, вызовет общую реакцию "как жаль, они же так много могли бы сделать".

5. Пройдемся немного по ЧП. Ждите природных и экологических катастроф. Лесные пожары летом в Сибири и Калифорнии, наводнения в Юго-Восточной Азии, много где разольется нефть. Опять-таки Россия, вероятно, Латинская Америка и Ближний Восток. Также случится от двух до четырех крупных авиакатастроф. Ну и школьные шутинги: в России и США, как водится.

6. Ну, и чтобы не заканчивать на грустном, больше всего "Оскаров" получат "Дюна", "Вестсайдская история" и "Ах да, мне советовали этот фильм, обязательно надо будет посмотреть". Фильмы от Marvel будут номинированы, но ни одной статуэтки не получат. Да, даже за визуальные эффекты, ее возьмет "Дюна".

Все пройдет: и печаль, и радость

Можно подумать, что посыл моей статьи - ничего нового не происходит, жизнь идет по кругу, смысла в ней особого нет. Но это, конечно, не так.

Новые вещи происходят даже чаще, чем нам кажется. Пандемия Covid-19, хоть и похожа чем-то на распространение испанки около 100 лет назад, это не такое уж и частое событие, чтобы считать его предсказуемым. А контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале? Воистину - таких событий сразу и не вспомнишь.

И положительных сюрпризов тоже немало. Тот же "Оскар" и внезапная победа "Паразитов" (и очень милого режиссера, играющегося со статуэтками). Или запуск нового телескопа "Джемс Уэбб". Такие вещи происходят, мягко говоря, не каждый год, и безусловно радуют.

Но мой посыл безусловно состоит в том, что окружающие нас события не являются поводом и причиной изменений, происходящих лично с нами. Изменилась ли конкретно ваша жизнь после побед Зеленского или Байдена на выборах? Да даже после наших местных выборов? Неубранные от снега улицы ругали при Ушакове, ругают при Стакисе, и будут ругать до тех пор, пока глобальное потепление не сотрет из нашего словаря понятие "снег".

Психологи используют такое понятие, как гедоническая адаптация. Если коротко, то это значит, что хорошие и плохие события влияют на наш уровень счастья лишь кратковременно. Через какое-то время мы возвращаемся к нашему стандартному уровню счастья.

Что же влияет на наш заданный уровень счастья? Очевидных и верных для всех ответов нет, но исследования показывают, что велико значение генетики. Например, близнецы, которые с младенчества воспитывались в разных семьях, жили в разных условиях и в итоге оказались в разных жизненных ситуациях, все равно показывали схожий уровень счастья. Такая корреляция не наблюдалась, например, у двойняшек.

Свою роль играет и страна рождения. И речь даже не об экономической составляющей как таковой. Просто жители каких-то государств из года в год оказываются на достаточно высоких позициях в опросах об удовлетворенности собственной жизнью, а какие-то из года в год остаются на дне топа.

Климат - тоже важная составляющая счастья. Например, ученые заметили, что более теплая погода зимой повышает уровень счастья, а жара летом, напротив, понижает.

Начинался новый день

Значит ли это, что нужно опускать руки: "Ну таким уж я уродился". Конечно, нет. Низкие люди становятся звездами баскетбола, неуклюжие - танцуют на дискотеках, а рассеянные тренируют память. Да, природой в нас что-то заложено, а что-то нет. Но в наших силах работать с этим в ту или иную сторону.

Но я даже не об этом. Я о том, что события, которые нам кажутся важными и влияющими на нашу жизнь, в итоге таковыми не становятся. И наоборот. Вспомните те вещи, которые привели вас к нынешнему месту в жизни. Как вы познакомились со своими друзьями и вторыми половинками? Как вы оказались на этой работе? Как вы, в конце концов, попали в город, в котором живете? Сколько мелких линий должно было свиться в один узор судьбы?

Я, например, могу сказать - не последнюю роль в том, что я сейчас пишу эти строчки, сыграл бард Веня Д'ркин и то, что я его для себя открыл именно весной 2012 года.

Так что, что бы ни случилось в мире и в Латвии в этом и последующем году, постарайтесь не терять из виду и те мелочи, которые сейчас кажутся неважными. Как минимум именно такие вещи позволят вам больше наслаждаться жизнью. А как максимум - вы сможете вовремя поймать новый поворот в своей судьбе. И, как пел Веня Д'ркин: 

Чувак в клешах, чувак в клешах дорогу перешел,
А это значит, что еще - все будет хорошо.


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