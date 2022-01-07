Ничего не изменится, включая нас самих, или 2022=2021

ФОТО: Zhanbyrbaevkz

Давайте же вспомним 2021 год. Главная новость первой недели? Захват Капитолия в США. Народ вышел на улицы, недовольный новоизбранным правительством, полиция и войска их сдерживают, другие страны высказывают опасения. А чуть позже и в России народ вышел на улицы, недовольный правительством (правда, по другой причине - из-за ареста Алексея Навального), полиция и войска их сдерживали, другие страны высказывали опасения.

2020 год. В Иране сбивают Boeing 737-800, правительство страны признает себя виновными. В ответ на это - народ выходит на улицы, и бла-бла-бла...

Январь 2019 года - Венесуэла, январь 2018 года - Греция, январь 2017 года - Гаити и снова США, но тогда выходили противники Трампа. Продолжать?

А, кстати, знаете, что еще общего у всех этих событий? Трамп так и остался президентом, гаитянский полицейский и политик Ги Филипп все еще сидит в тюрьме, законопроект об ограничении забастовок в Греции не отозвали, Мадуро тоже все еще во власти, Навальный в тюрьме, а Байден - в Белом доме. Что будет с Казахстаном? Посмотрим, конечно, но у меня есть определенные подозрения.

Послезавтра я опять буду здесь

Итак, мои предсказания на 2022 год. Особенной конкретики не обещаю, но уверен в том, что подавляющая их часть (если даже не все) сбудется.

1. Во многих других странах также пройдут протесты и митинги. В Европе - по вопросу мигрантов, в США - об оружии и, вероятно, какого-то вида дискриминации. Также как минимум в одной стране Южной Америки или Восточной Европы пройдут крупные митинги против правительства. Я бы поставил на Украину, но тут уверенность невысока.

2. В Латвии как раз будет спокойно. Ну, то есть еще несколько антиваксерских митингов, это ясное дело. Может, что-то минимальное относительно зарплат или цен на электричество/газ. Но ничего особенного. Кстати, еще и выборы в 2022 году будут. В коалицию попадут "Новое Единство", "Для развития/За!", Национальное объединение и, возможно, Новая консервативная партия.

Еще в Сейме будут "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а также одна-две новые партий. Моя ставка на "Прогрессивных" и Гобземса. Либо СЗК, либо "Прогрессивные" тоже войдут в коалицию. Скорее - вторые, но чего только в жизни не бывает.

3. Спортивные прогнозы. На Олимпиаде больше всего медалей получат Германия, Канада, Норвегия, США и Россия (пардон, Олимпийские спортсмены из России). Скорее всего, именно в таком порядке - по убыванию. На хоккейном турнире победит Канада (да, даже без игроков НХЛ) или внезапная Финляндия. А вот уже на собственно чемпионате мира по хоккею победит именно Финляндия. Чуть меньше шансов у Швеции и Канады. На чемпионате мира по футболу победит Германия или Бразилия.

ФОТО: Sergei Grits/AP