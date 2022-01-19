Денис из FunCOOLio и его путь от андерграунда до крупных джазовых фестивалей

Мог ли рижанин Денис Градалев представить, что когда-нибудь станет бас-гитаристом, будет выступать на крупных джазовых фестивалях, выпускать альбомы, гастролировать, а однажды познакомится с сыном Бориса Гребенщикова? Конечно, нет. Но жизнь - вещь непредсказуемая!

Если говорить о фанк-музыке в Латвии, то в голову приходит Very Cool People. Но есть еще один коллектив, который на протяжении 10 лет успешно трудится в этом жанре, имеет своих поклонников, гастролирует и выпускает альбомы - рижане FunCOOLio. В рубрике Made in LV лидер и бас-гитарист FunCOOLio Денис Градалев рассказал, с чего же все начиналось.

FunCOOLio и Денис Пашкевич ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

О FunCOOLio

FunCOOLio - это рижский инструментальный коллектив, который работает в направлении funk/jazz/fusion.

Их дебютный альбом Vol.1 был выпущен в 2014 году. Первый раз публично FunCOOLio представили его в Польше на джазовом фестивале Jazz in The Ruins 2014 в Гливице. В этом же году сборник получил номинацию в рамках ежегодной латвийской премии "Золотой микрофон" ("Лучший джазовый альбом"). В 2016-м FunCOOLio выступили на одной сцене со всемирно известным бас-гитаристом Ришаром Бона (Richard Bona) & Mandekan Cubano.

В 2021 году свет увидел их новый альбом FunCOOLio. Vol.2. Он издан на собственном лейбле Funcoolio Records. Запись доступна на Bandcamp, Spotify, iTunes, Deezer и других стриминговых платформах. Для истинных ценителей аналогового звука есть возможность заказать физическую копию альбома на виниловых пластинках или кассетах через страницу коллектива на Bandcamp.

Суровое время...

Сознательно музыкой 42-летний Денис занимается уже 21 год: "С того момента, как я купил свой первый серьезный инструмент... Это идет из семьи".

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

Музыка была неотъемлемой частью взросления Дениса. Дело в том, что отец музыканта раньше играл на бас-гитаре, а после взял в руки акустику и влился в бардовское движение. Например, знаменитый Грушинский фестиваль. После увлечение переросло в создание собственного коллектива. Все это было под звуки электрогитар и барабанов, которые вдохновили и захватили Дениса. Он стал просить научить его играть на электрогитаре и барабанах. Так и началось его увлекательное путешествие в мир музыки, которое продолжается до сих пор.

"Помню, первая репетиция с барабанами в многоквартирном доме закончилась стуком и жалобами от соседей", - смеясь вспоминает он.

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

Почти приквел

Серьезней дело пошло уже в институтские годы. Ребятам захотелось собрать настоящую группу, а так как тогда они все любили тяжелую музыку, то это был метал-коллектив:

"Это был больше doom/death/black metal... Тогда это было модно. Мы играли песни из репертуара Paradise Lost... Правда, мои товарищи были преимущественно моряки, а потому мы поиграли-поиграли, и вдруг они в море ушли".

Список приоритетов у каждого был свой: кто-то хотел видеокамеру, а кто-то акваланг. Но, конечно, была общая мечта - заработать на инструменты, чтобы вернуться на берег и заняться музыкой. Так Денис остался сам по себе. Внезапно ему позвонил незнакомец. Он предложил играть в его группе на бас-гитаре:

"А я не играл тогда на бас-гитаре. У меня даже ее не было! Ну я подумал, а почему бы и нет?!".

Посовещавшись с отцом, он решил попробовать. Поехал покупать гитару и так стал играть блэк-метал. К сожалению, название коллектива он уже не помнит.

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

Примечательно, что у группы не было барабанщика - его найти было практически невозможно для такой музыки. Потому играли они под запись. Гитарист подготавливал дорожки заранее, записывал их и на кассету. На репетициях они ставили кассету и под нее играли. Происходило все в квартире обыкновенного многоэтажного дома.

С этой группой Денис даже умудрился получить опыт живых выступлений. Правда, это было небольшое кафе на улице Лиенес, но в начале 2000-х это место уже завоевало любовь почитателей тяжелой музыки: "Очень маленькое помещение... Со старыми сводчатыми потолками. Сейчас, кажется, там гостиница... Недалеко от знаменитой репбазы на Красотаю (смеется)".

Постепенно Денис обосновался в музыкальной тусовке. Стал понимать, что такое джем. Расширил свои навыки игры на бас-гитаре. Узнал, что такое настоящие гастроли.

"Это все приквел... К нынешней истории про FunCOOLio это относится мало. Это был все мой личный опыт", - резюмирует музыкант.

Видео: FunCOOLio - Blue Wave (Live 2021)

Соната в стиле фанк

Неожиданно он увидел объявление, где барабанщик искал музыкантов, с которыми можно было бы поиграть фанк-музыку. На тот момент Денис не думал, что со своим бэкграундом в тяжелой музыке его примут в подобный коллектив, но его пригласили. Так счастливый случай свел его с барабанщиком группы FunCOOLio Юрием, с которым они вместе играют вот уже 18 лет.

Дальше продолжался поиск других музыкантов - саксофон, гитара, клавиши и т. д. Ориентир был на коллектив с женским вокалом. Название тогдашнего состава было лирическим - So-Nata. Просуществовали они вплоть до 2011 года. Отыграли десятки концертов в Латвии и Эстонии. Был выпущен демо-альбом из четырех песен.

В 2010 году их гитарист Георгий стал показывать коллегам свои инструментальные вещи. В 2011 году вокалистка ушла в декрет, а музыканты не хотели сидеть без дела. Тогда они стали больше экспериментировать. Брали разные известные композиции, делали интересные инструментальные каверы, много сочиняли. Постепенно образовалась программа из двух частей по 40 минут:

"Наступил этап, когда с группой что-то происходит или физически, или психически... Мы поняли, что дальше так нельзя и пора менять концепцию".

Коллектив распался, и появилась группа FunCOOLio. Тем более что уже была готовая программа и были запланированы гастроли.

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

"Вот как мы в 2011 году собрались, так мы и до сих пор вместе. Придерживаемся концепции авторской инструментальной музыки", - подчеркивает Денис.

Видео: FunCOOLio - Key to My Heart (Studio live 2021)

Музыка - это универсальный язык

В составе FunCOOLio: Георгий Панфилов (гитара), Юрий Осипович (ударные), Денис Градалев (бас-гитара), Владимир Тузов (орган Хаммонда), Фред Хормэн (Fred Hormain, саксофон).

Со слов Дениса, каких-либо барьеров и препятствий по языковому принципу команда никогда не ощущала.

"Для инструментальной музыки не имеет значения, какой ты национальности. Ты всегда договоришься с любым музыкантом на языке музыки. И в этом вся прелесть", - подчеркивает он.

С вокалом немного иначе, язык твоего репертуара формирует и направляет аудиторию. Инструментальную музыку он считает более универсальной.

Первый свой гонорар музыканты получили на гастролях в Эстонии. Тогда они поняли, что любимое хобби может приносить реальные деньги. Тем не менее каждый из них совмещает постоянную работу с игрой в группе. Содержание студии, покупка инструментов, расходы на запись альбома - это и многое другое покрывается из личных средств и накоплений.

Видео: FunCOOLio - Jurmala Sunset (Live at Petrojazz 2019)

Денис отмечает, что в Латвии сложно свое музыкальное дело поставить на бизнес-поток. Только очень редкий артист может себе позволить зарабатывать, играя в одном коллективе. Часто музыканты параллельно работают педагогами, звукорежиссерами или играют еще где-то сессионно. Конечно, хотелось бы, чтобы все было иначе.

Пандемия здесь тоже внесла свои сложности. Фестивалей и гастролей почти не стало. Концертов за последние полгода практически не было. Но зато музыканты смогли засесть в студии и выпустить свой второй альбом. Скоро уже готовится к выходу третий.

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio

В 2015 году FunCOOLio впервые поехали на гастроли в Россию. Выступали музыканты тогда в Санкт-Петербурге и остановились в гостинице на улице Пушкинская. Наслушавшись от латвийских коллег историй про снятые с машин номера и последующие звонки с требованием выкупа, парни каждый раз, покидая машину, их скручивали.

В день отъезда они загрузили инструменты в минивэн и стали возвращать номера на место. Внезапно к ним подошел парень слегка растаманного вида. Улыбнувшись, он поинтересовался, что они здесь делают - в этот момент Денис прикручивал задний номер на место. Музыканты рассказали, что они были на гастролях в Питере, сами приехали из Латвии, а таким образом оберегают себя от возможных проблем.

Парень тоже оказался музыкантом и фанатом регги. Они разговорились. Выяснилось, что у него недалеко студия. Разговор был длинным и эмоциональным.

"Я сегодня с папой играю на Елагином острове", - сказал собеседник.

В ходе беседы выяснилось, что это сын лидера и основателя группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова Глеб. В коллективе знаменитого отца он диджей и перкуссионист. В итоге парни хотели уехать раньше, но не уехали, а очень душевно пообщались.

Денис отмечает, что у FunCOOLio все поездки всегда проходили весело. У них в коллективе не бывает жарких споров. Они единомышленники:

"FunCOOLio - это творческое объединение друзей, которым нравится вместе музицировать, не зацикливаясь на стилистике. Мы открыты к разным направлениям и влияниям. Это коллектив, который исполняет музыку в стиле baltic fusion. У нас есть что-то от джаза, рока, блюза и академической музыки, которую мы умело обрамляем в уникальные формы", - подытоживает Денис.

ФОТО: Личный архив группы FunCOOLio