Пт, 7.01.2022
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Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

Дело Никифоренко: Минздрав проверит действия Инспекции здравоохранения

Кабинет врача. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс инициирует расследование действий Инспекции здравоохранения в связи с введением в заблуждение журналистов относительно доступности материалов дела о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны иммунолога Евгения Никифоренко, говорится в записи министра в Twitter.

"Если изложенные факты подтвердятся, то такой обман и подрыв системы защиты прав пациентов будет иметь серьезные последствия", - отметил Павлютс.

Как сообщил в пятницу портал lsm.lv, Latvijas Radio стало известно, что Инспекция здравоохранения ввела в заблуждение журналистов Latvijas Radio, заявив, что не имеет доступа к материалам расследования о действиях сексуального характера со стороны иммунолога Евгения Никифоренко.

Журналистка запросила документы еще в конце августа, но инспекция ответила, что все документы в установленный срок уже "заархивированы или уничтожены", а на самом деле Инспекция здравоохранения запросила разрешение на уничтожение архивов почти через два месяца после того, как журналистка проявила интерес к этому делу.

Уже сообщалось, что несколько женщин обвинили врача-иммунолога Евгения Никифоренко в неправомерных манипуляциях, а также обратились в полицию и другие надзорные органы, так как сочли, что они подверглись сексуальному насилию, но полиция закрыла дело, а прокуратура отклонила жалобы женщин. После того как история была опубликована в СМИ, Latvijas Radio и центр журналистских расследований Re:Baltica обратились к еще нескольким пациентам этого врача.

Однако Инспекция здравоохранения уничтожила документы по делу о проверке Никифоренко, которая проводилась 12 лет назад, сообщила передача De Facto.

Сам врач избегает вопросов СМИ, но после сюжета Латвийского телевидения обратился с заявлением в полицию против журналистки.


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