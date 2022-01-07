Дело Никифоренко: Минздрав проверит действия Инспекции здравоохранения

Nekavējoties rosināšu pārbaudi par šo jautājumu. Ja šeit minētie fakti apstiprināsies, tad šādai maldināšanai un pacientu tiesību aizsardzības sistēmas graušanai būs nopietnas sekas. https://t.co/0tI2a0taHZ — Daniels Pavluts (@pavluts) January 7, 2022

"Если изложенные факты подтвердятся, то такой обман и подрыв системы защиты прав пациентов будет иметь серьезные последствия", - отметил Павлютс.

Как сообщил в пятницу портал lsm.lv, Latvijas Radio стало известно, что Инспекция здравоохранения ввела в заблуждение журналистов Latvijas Radio, заявив, что не имеет доступа к материалам расследования о действиях сексуального характера со стороны иммунолога Евгения Никифоренко.

Журналистка запросила документы еще в конце августа, но инспекция ответила, что все документы в установленный срок уже "заархивированы или уничтожены", а на самом деле Инспекция здравоохранения запросила разрешение на уничтожение архивов почти через два месяца после того, как журналистка проявила интерес к этому делу.

Уже сообщалось, что несколько женщин обвинили врача-иммунолога Евгения Никифоренко в неправомерных манипуляциях, а также обратились в полицию и другие надзорные органы, так как сочли, что они подверглись сексуальному насилию, но полиция закрыла дело, а прокуратура отклонила жалобы женщин. После того как история была опубликована в СМИ, Latvijas Radio и центр журналистских расследований Re:Baltica обратились к еще нескольким пациентам этого врача.

Однако Инспекция здравоохранения уничтожила документы по делу о проверке Никифоренко, которая проводилась 12 лет назад, сообщила передача De Facto.