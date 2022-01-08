В океан неконтролируемо упали обломки российской космической ракеты

Из-за ошибки в океан неконтролируемо упали обломки верхней части тяжелого ракетоносителя, вес которого составляет примерно 3,5 тонны. Астроном Джонатан Макдауэлл рассказал, что, скорее всего, большая часть обломков сгорела в атмосфере Земли, прежде чем упасть в океан.

Российская ракета была запущена в космос 27 декабря. Это был третий испытательный запуск, который на этот раз оказался неудачным.

Такие обломки, как часть российской ракеты, являются очень серьезной угрозой - особенно для Международной космической станции (МКС). В ноябре, например, астронавтам МКС пришлось избегать обломков российской противоспутниковой ракеты, которые пролетели вблизи станции.