Сб, 8.01.2022
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The Sun: В конце 2020 года российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

Британский фрегат "Нортумберленд" ФОТО: AFP/SCANPIX

В конце 2020 года в северной части Атлантического океана в 200 милях от Шотландии способная нести торпеды с ядерными зарядами российская подводная лодка задела трос гидролокатора судна "Нортумберленд" Королевского военно-морского флота Великобритании, пишет "Медуза" со ссылкой на таблоид The Sun.

Момент столкновения попал на видео, сделанное британским телеканалом Channel 5 в рамках телевизионного шоу "Warship: Life at Sea", пишет BBC.

Издание отмечает, что британский фрегат отслеживал месторасположение пропавшей с радаров подводной лодки. Чтобы обнаружить подлодку, фрегат включил гидроакустическую станцию с гибкой антенной. По информации The Sun, антенну "протащило по корпусу подлодки", кто-то из членов экипажа (этот момент также попал на видео) сказал: "Что это было, черт возьми?".

После столкновения британский фрегат был вынужден вернуться в порт для замены поврежденного оборудования. По информации Минобороны Великобритании, скорее всего, столкновение было непреднамеренным.

The Sun отмечает, что столкновений между российскими и британскими кораблями не было зафиксировано с времен окончания холодной войны.

По информации Министерства обороны Великобритании, в конца 2020 года "российская подлодка, передвижение которой отслеживал корабль "Нортумберленд", вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроакустической станции".

Российская сторона происшествия пока оставила без комментариев.


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