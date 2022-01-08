The Sun: В конце 2020 года российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

Момент столкновения попал на видео, сделанное британским телеканалом Channel 5 в рамках телевизионного шоу "Warship: Life at Sea", пишет BBC.
Издание отмечает, что британский фрегат отслеживал месторасположение пропавшей с радаров подводной лодки. Чтобы обнаружить подлодку, фрегат включил гидроакустическую станцию с гибкой антенной. По информации The Sun, антенну "протащило по корпусу подлодки", кто-то из членов экипажа (этот момент также попал на видео) сказал: "Что это было, черт возьми?".
После столкновения британский фрегат был вынужден вернуться в порт для замены поврежденного оборудования. По информации Минобороны Великобритании, скорее всего, столкновение было непреднамеренным.
The Sun отмечает, что столкновений между российскими и британскими кораблями не было зафиксировано с времен окончания холодной войны.
По информации Министерства обороны Великобритании, в конца 2020 года "российская подлодка, передвижение которой отслеживал корабль "Нортумберленд", вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроакустической станции".
Российская сторона происшествия пока оставила без комментариев.