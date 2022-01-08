The Sun: В конце 2020 года российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

Издание отмечает, что британский фрегат отслеживал месторасположение пропавшей с радаров подводной лодки. Чтобы обнаружить подлодку, фрегат включил гидроакустическую станцию с гибкой антенной. По информации The Sun, антенну "протащило по корпусу подлодки", кто-то из членов экипажа (этот момент также попал на видео) сказал: "Что это было, черт возьми?".