В Алматы убили "отца казахского хип-хопа" Сакена Битаева
В Алматы в ходе протестов был застрелен казахский рэпер и режиссер Сакен Битаев. Об этом в Facebook написал его друг, журналист Данияр Адилбеков, передает РБК.
В Алматы в ходе протестов был застрелен казахский рэпер и режиссер Сакен Битаев. Об этом в Facebook написал его друг, журналист Данияр Адилбеков, передает РБК.
Журналист сообщил, что убийство произошло накануне, когда у Битаева и его друга пытались забрать машину, где они сидели и разговаривали: "Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое", - написал он.
Музыкант умер до прибытия скорой помощи.
"Он умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище", - отметил Адилбеков.
Журналист утверждает, что родители Сакена до сих пор не могут забрать его тело, потому что из-за нехватки полицейских некому запротоколировать смерь.
Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.
В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что по всей стране на шестой день протестов восстановлен конституционный порядок, однако "террористы" по-прежнему применяют оружие и контртеррористические акции продолжатся.