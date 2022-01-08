В Алматы убили "отца казахского хип-хопа" Сакена Битаева

Журналист сообщил, что убийство произошло накануне, когда у Битаева и его друга пытались забрать машину, где они сидели и разговаривали: "Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое", - написал он.

Музыкант умер до прибытия скорой помощи.

"Он умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound - его детище", - отметил Адилбеков.

Журналист утверждает, что родители Сакена до сих пор не могут забрать его тело, потому что из-за нехватки полицейских некому запротоколировать смерь.

Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.