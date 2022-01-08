17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

55-летняя исполнительница сообщила, что полиция прекратила поиски ее пропавшего ребенка, так как выяснилось, что 17-летний Шейн покончил жизнь самоубийством.

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, успокойтесь", - написала она в Twitter.

Шинейд, сменившая свое имя на Шухада Дэвитт после принятия ислама в 2018 году, уже неоднократно писала о проблемах с подростком. Ранее он уже сбегал из дома.

В 2022 году Шейна последний раз видели в Таллахте, Южный Дублин, в пятницу. В субботу полицейские нашли его мертвым.