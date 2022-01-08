Новогоднее чудо: в Калифорнии близнецы родились в разные дни, месяцы и годы
В Калифорнии близнецы, родившиеся с разницей в 15 минут, появились на свет в разные годы, сообщает NBC news.
В Калифорнии близнецы, родившиеся с разницей в 15 минут, появились на свет в разные годы, сообщает NBC news.
Альфредо Антонио Трухильо появился на свет 31 декабря 2021 года в 23:45, а его сестра-близнец Айлин Йоланда Трухильо - 1 января 2022 года в 00:00, став первым новорожденным в этом году в больнице Natividad Medical Group.
Дома близнецов ждут трое братьев и сестер.
Подсчитано, что шанс рождения близнецов в разные годы - один на два миллиона, говорится в сообщении больницы.
"Для меня безумно, что они близнецы, но имеют разные дни рождения, - рассказала мать близнецов Трухильо Фатима Мадригал. - Я удивлена, но счастлива, что она [дочь] родилась в полночь".
По словам врача Natividad Medical Group Аны Абрил Ариас, эти роды были "одними из самых незабываемых" в ее карьере.