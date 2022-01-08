Новогоднее чудо: в Калифорнии близнецы родились в разные дни, месяцы и годы

Альфредо Антонио Трухильо появился на свет 31 декабря 2021 года в 23:45, а его сестра-близнец Айлин Йоланда Трухильо - 1 января 2022 года в 00:00, став первым новорожденным в этом году в больнице Natividad Medical Group.

Дома близнецов ждут трое братьев и сестер.

"Их факт рождения делает столь особенным тот факт, что они родились в разные дни, месяцы и годы", - отметили в больнице.

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Подсчитано, что шанс рождения близнецов в разные годы - один на два миллиона, говорится в сообщении больницы.

"Для меня безумно, что они близнецы, но имеют разные дни рождения, - рассказала мать близнецов Трухильо Фатима Мадригал. - Я удивлена, но счастлива, что она [дочь] родилась в полночь".

По словам врача Natividad Medical Group Аны Абрил Ариас, эти роды были "одними из самых незабываемых" в ее карьере.