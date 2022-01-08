Сб, 8.01.2022
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Джоаккино Гаммино, глава сицилийской мафии

Запрет на охоту на рысей останется в силе

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Государственная лесная служба (VMD) не видит оснований отменять решение о запрете охотиться на рысей, так как это соответствует общему процессу по определению статуса рыси как охраняемого животного в Латвии, сообщила служба в ответ на просьбу Латвийской ассоциации охотников позволить в этом сезоне охоты убить 40 рысей.

VMD отмечает, что ассоциация охотников не ознакомилась с поправками, которые Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) инициировало с целью определить статус рыси, как особо охраняемого животного, что существенно меняет юридические аспекты определения допустимых объемов охоты на рысей.

"В конкретной ситуации надо исходить из принципа осторожности, и VMD больше не видит оснований для выдачи разрешений на охоту на рысей", - комментировала служба.

Заявление ассоциации охотников представляет очень узкое видение ситуации, игнорируя внешние факторы и изменения в правовой среде, которые вне компетенции VMD. Заявление оценивается, как мнение организации охотников, и VMD не видит оснований для изменения принятого решения, указывает служба.

Также служба указала, что заявление ассоциации так и не было получено, а VMD ознакомилась с его текстом только в публикации на портале ассоциации охотников.


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