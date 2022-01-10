Протесты в Казахстане: задержано почти 8 тысяч человек

Издание KazTAG, ссылаясь на МВД, сообщает, что в Алматы в ходе рейдов на двух рынках полиция и Нацгвардия задержали 207 человек.

Днем ранее было известно о более чем 5 тысячах задержанных.

Напомним, неделю назад в Казахстане начались протесты в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.