Протесты в Казахстане: задержано более 5 тысяч человек

По информации министерства, всего было задержано 5135 человек. 134 человека, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, отправлены в изоляторы временного содержания, еще 516 человек находятся под административным арестом.

Также поступила информация об около 300 задержанных, которые пытались покинуть страну на автомобилях и пешком. Их задерживали на границе с деньгами и оружием.

Как сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, вандалы побывали в более чем 100 закупочных центрах и филиалах банков, уничтожено примерно 400 автомобилей, в большинстве - транспорт полиции.

Уточнено и число погибших сотрудников правоохранительных органов. По новым данным, погибли 16 человек, а не 18, как сообщалось ранее. В ходе протестов пострадали 1,3 тысячи полицейских, сотрудников Нацгвардии и Министерства обороны, а также специальных органов Казахстана.

Напомним, неделю назад в Казахстане начались протесты в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.