Пн, 10.01.2022
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Мартин Дукурс, скелетонист

"Золотой глобус" прошел без номинантов и трансляции. Но не из-за пандемии

ФОТО: Scanpix/ Emma McIntyre / HFPA / AFP

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без участия номинантов, отмечает Deadline. Список победителей доступен на сайте премии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

В этом году телекомпания NBC отказалась от трансляции церемонии после того, как в феврале 2021 года организаторов премии раскритиковали за отсутствие темнокожих людей среди членов жюри.

Список победителей:

Лучший драматический фильм - "Власть пса";

Лучшая режиссерская работа - Джейн Кэмпион ("Власть пса);

Лучшая мужская роль в драматическом фильме - Уилл Смит ("Король Ричард");

Лучшая женская роль в драматическом фильме - Николь Кидман ("В роли Рикардо");

Лучшая комедия или мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга;

Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст");

Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!");

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");

Лучший драматический сериал - "Наследники";

Лучший мини-сериал - "Подземная железная дорога";

Лучшая мужская роль в драматическом сериале - Джереми Стронг ("Наследники");

Лучшая женская роль в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес ("Поза");

Лучшая актриса в мини-сериале - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");

Лучший актер в мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка");

Лучший комедийный сериал - "Хитрости";

Лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");

Лучшая анимационная картина - "Энканто" студии Disney;

Лучший фильм не на английском языке - "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути;

Лучшая музыка в фильме - Ханс Циммер ("Дюна").

Напомним, картина "Купе № 6" финского режиссера Юхо Куосманена, где главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов претендовала на награду в номинации "Лучший фильм не на английском языке", но не получила ее. 

Галерея: 79-я церемония вручения премии "Золотой глобус"


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