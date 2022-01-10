"Золотой глобус" прошел без номинантов и трансляции. Но не из-за пандемии

Лучший драматический фильм - "Власть пса";
Лучшая режиссерская работа - Джейн Кэмпион ("Власть пса);
Лучшая мужская роль в драматическом фильме - Уилл Смит ("Король Ричард");
Лучшая женская роль в драматическом фильме - Николь Кидман ("В роли Рикардо");
Лучшая комедия или мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга;
Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст");
Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!");
Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");
Лучший драматический сериал - "Наследники";
Лучший мини-сериал - "Подземная железная дорога";
Лучшая мужская роль в драматическом сериале - Джереми Стронг ("Наследники");
Лучшая женская роль в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес ("Поза");
Лучшая актриса в мини-сериале - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");
Лучший актер в мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка");
Лучший комедийный сериал - "Хитрости";
Лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");
Лучшая анимационная картина - "Энканто" студии Disney;
Лучший фильм не на английском языке - "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути;
Лучшая музыка в фильме - Ханс Циммер ("Дюна").
Напомним, картина "Купе № 6" финского режиссера Юхо Куосманена, где главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов претендовала на награду в номинации "Лучший фильм не на английском языке", но не получила ее.
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